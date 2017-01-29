Eksi 7 Derecede Suya Girip Yarıştılar

KAYSERİ'nin Bünyan İlçesi'nde düzenlenen etkinlikte, karla kaplı mesire alanındaki gölete giren doğaseverler, eksi 7 derecede hem soğukla hem de birbirleriyle yarıştı.



Bünyan Dostları Grubu'nun bu yıl 6'ncısını düzenlediği 'Yüzme Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. İlçede belirlenen 7 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yapan 75 doğasever, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda buluştu. Buradaki gölete giren 25 doğasever buzlu suyu bulunan gölette, balon ve kurdelalarla oluşturulan kulvarda birinci olabilmek için yarıştı. Suya giren yarışmacılar, üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı açtı. Yarışa katılan en fazla ilgiyi gören 11 yaşındaki Adnan Efe Firan ise üçüncü gelerek ayrı bir sürprize imza attı. Yarış sonucu Orhan Demir birinci, Kenan Çağlar ise ikinci oldu. Kadınlar kategorisinde ise, göle tek giren kadın yarışmacı Aynur Aslan birinci ilan edildi.



Bünyan Dostları Grubu Başkanı Şener Serim, ilçe tanıtımını yapmak ve doğaseverleri buluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini bildirdi. Serim, şöyle dedi:



"Grup olarak Türkiye'nin ve dünyanın her yerindeki Bünyanlı dostlarımıza ulaşmak istiyoruz. Bu yaptığımız etkinliği de Kayseri başta olmak üzere Adana, Mersin, Konya, Ankara gibi illerdeki Bünyanlı dostlarımız katıldı. Bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz etkinliğimizi Bünyan Belediyemiz de destekliyor. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimize, bundan sonraki yıllarda daha çok katılım bekliyoruz."



Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da, Bünyan Dostları Grubu'yla, ilçenin tanıtımı adına çok anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini, etkinliğin önümüzdeki yıllarda da süreceğini ifade etti.



Eksi 7 derecede suya girerek yüzen yarışmacılar da çok güzel bir etkinlik düzenlendiğini, aslında suyun dışarıdan daha sıcak olduğunu belirttiler. Suda üşümediklerini, ancak sudan çıktıktan sonra soğuğu hissettiklerini söyleyen yarışmacılar, kış günü suya girmeyi, sağlıklı olan herkese önerdi. Etkinlik, katılımcılara kuru fasulye, bulgur pilavı, tatlı, ayran ve çay ikramı ile son buldu. - Kayseri