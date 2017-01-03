Eksi 25 Derecede 90 Bin Askeri Temsilen Kardan Heykel Yapıyorlar

Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesinden 9 kişilik öğretim görevlisi, Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin askerin temsili kardan heykellerini yapıyor. Görevliler, soğuktan korunmak için ise ateş yakıyor.



Kars'ta Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri hazırlıkları devam ediyor. Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Atatürk Üniversitesinden oluşturulan 9 kişilik öğretim görevlisi, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesine taşınan yaklaşık 100 kamyon karla Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin askerin temsili kardan heykellerini yapıyor. 6-7-8 Ocak tarihlerinde düzenlenecek anma programında sergilenecek heykellerin yapımı eksi 25 derece soğukta devam ediyor.



"Eksi 25'de kardan heykelleri yapıyorlar"



Kafkas Üniversitesi öğretim görevlisi Proje Koordinatörü Muhammet Hanifi Zengin, "Bu yıl Sarıkamış Şehitlerini 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Sarıkamış'ta donan şehitlerin anısına kardan heykel yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sabah erken saatlerde biraz soğuk oluyor. Akşam çalışma saatlerimiz eksi 25'lerde oluyor hava soğukluğu, tüm olumsuz hava şartlarına rağmen biz çalımlara devam ediyoruz. Ayın 7'sinde Sarıkamış Şehitleri anma programı var. O program içerisinde heykellerimiz açılışı gerçekleşecek" dedi.



Heykellerin yapımında şuana kadar yaklaşık 55 kamyon kar kullanıldığını ifade eden Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Uğur Özen, "Sarıkamış Şehitlerine yönelik bir çalıma devam ediyor. Yaklaşık 55 kamyon bir kar yığınını biçimlendirmeye çalışıyoruz. Şehit askerleri temsilen figürler söz konusu, 3 günlük bir çalışmamız olacak. Heykeller Sarıkamış'ta şehadet şerbeti içen, donan askerlerimizi temsilen yapılmış heykeller" diye konuştu.



Sarıkamış Şehitleri'ni temsil eden kardan heykeller, 7 Ocak 2017 tarihine yetiştirilecek. - KARS