- Kilise Papazlarinin Acilisi toreni
Insanlarin Buzlu nehire girmeleri
Genel Detaylar KIEV - Ukraynalı Ortodoks'lar Avrupa'nın en büyük üçüncü nehri olan Dinyeper Nehrinin buz kaplı sularına
-10 derecede girerek, inançları gereği suyla kutsandılar.
Eksi 10 Derecede Suyla Kutsandılar
- Kilise Papazlarinin Acilisi toreni Insanlarin Buzlu nehire girmeleri Genel Detaylar KIEV - Ukraynalı Ortodoks'lar Avrupa'nın en büyük üçüncü nehri olan Dinyeper Nehrinin buz kaplı sularına -10 derecede girerek, inançları gereği suyla kutsandılar.
- Kilise Papazlarinin Acilisi toreni
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