Ekranların Sevilen Programı 'Kelime Oyunu' Geri Dönüyor

Ali İhsan Varol'un sunduğu, kısa zamanda yarışma programları arasında bir kült haline gelen ve Türk Dil Kurumu tarafından, "Türkçe'nin doğru kullanımı ve Türkçe'ye yaptığı katkılar" nedeniyle ödüle layık görülen efsane yarışma; yepyeni stüdyosu, dekoru, konukları ve heyecanla beklenen yeni sorularıyla, izleyicisini yine ekran başına kilitleyecek.

YARIŞMA TEVE2'DE BAŞLAYACAK

Ali İhsan Varol'un keyifli sunumu ile izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışma programı Kelime Oyunu, çok yakında yeni bölümleriyle Teve2'de başlayacak.



