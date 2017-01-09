Ekranınızın Videosunu Çekin!

HyperCam, ekranınızda olup bitenleri video olarak kaydetmenize izin veren, kullanımı son derece kolay bir ekran kayıt aracı.



HyperCam'i kullanarak oyunları, filmleri, Skype görüşmelerinizi ve fazlasını kayıt altına alabilirsiniz. Araç, videolu sunumlar, kılavuzlar ve demo klipleri hazırlamak için de son derece faydalı. Kullanıcı dostu arayüzü ve klavye kısayolları, kayıt işini kolaylaştırırken dahili video düzenleyicisi, komut satırı arayüzü, taşınabilir cihazlara yüklenebilme olanağı, HyperCam'in öne çıkan özellikleri arasında.



Videolarınızı farklı kalite ayarlarında AVI, MP4 gibi popüler formatlarda kaydetmenize izin veren HyperCam, kaydınızda ince ayar yapmanızı sağlayacak birçok işleve de sahip.



İndirin: HyperCam