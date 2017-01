Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Amacınız ister oyunlardaki eşsiz yeteneklerinizi arkadaşlarınıza göstermek, ister silinen yazım hatasıyla dolu bir tweet'i kaydetmek olsun, ekran görüntüsü almak dijital hayatımızın bir parçası haline geldi. Ancak ekran görüntüsünü nasıl alacağımız, her cihazda kolayca anlaşılmayabiliyor. İşte her yerde ekran görüntüsü almanın yolları.



Android



Birçok Android sürümünde, üreticide ve modelde çalışan evrensel kısayol, Güç Düğmesi + Sesi Azaltma düğmesi. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra stok Android'de ve çoğu özelleştirilmiş sürümde yeni bir uyarı göreceksiniz. Bu uyarıyı kullanarak Fotoğraflar uygulamasına kaydedilen görüntüyü paylaşabilirsiniz.



Bu kısayolun bir istisnası, Samsung telefonlarının çoğunun Güç + Home düğmelerini kullanması. Sony telefonlarda Güç + Sesi azalt kısayolu aynı şekilde çalışıyor ancak isterseniz Güç düğmesine bastığınızda görünen ekran görüntüsü seçeneğini de kullanabilirsiniz.



Android 6.0 ve üzerinde Google Now ile ekran görüntüsü alabilirsiniz. Home düğmesini basılı tutun ve Paylaş simgesine dokunun.



Android'in sundukları size aşırı basit geliyorsa, Super Screenshot gibi kırpma ve düzenleme araçları sunan üçüncü parti bir uygulamadan faydalanabilir veya overlay düğmelerini yakalama gibi seçenekler sunan Screenshot Capture'ı kullanabilirsiniz.



Telefonu PC'ye bağlayıp, ekran görüntüsünü monitörünüzden almak istiyorsanız, bunun da birkaç yolu var. Örneğin Chrome eklentisi Vysor, PC'ye bağladığınız Android cihazının ekranını kaydedebiliyor. Alternatif olarak Screen Recording and Mirror'u AllCast Receiver Chrome eklentisiyle beraber kullanabilirsiniz.



AirDroid, kabloya gerek duymayan harika bir seçenek iken Mac'lerde AndroidTool'dan faydalanabilirsiniz.



