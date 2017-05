Ekpe Udoh: "Atatürk'e Olan İlgim Salonda Fotoğrafını Görünce Kim Olduğunu Merak Etmekle Başladı"

Ekpe Udoh: "Atatürk'e olan ilgim salonda fotoğrafını görünce kim olduğunu merak etmekle başladı"



"Tamamen Final Four'a odaklandım"



İstanbul



Ribauntlarda ve bloklarda Avrupa'nın bir numarası olan, saha görüşü ve üstün profesyonelliğiyle görev aldığı her saniyenin hakkını fazlasıyla veren, saha dışındaki duruşuyla da basketbolseverler arasında gönüllerde taht kuran bir isim olan; Ekpe Udoh. NBA'de Golden State Warriors, Milwaukee Bucks ve Los Angeles Clippers formaları giyen 2.08 cm boyundaki yıldız oyuncu, 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynuyor. Kısa bir süre de olsa İsrail takımı Bnei Herzliya'nın formasını da giyen 30 yaşındaki Nijerya asıllı ABD'li pivot, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın elde ettiği tarihi başarılarda da başrol oynayan isimlerden biri. Obradovic'in ona duyduğu güveni boşa çıkarmayan ve oyununun üstüne koyan Ekpe Udoh, daha öğrenecek çok şeyin olduğunun altını çizerek, tamamen Final Four'a odaklandığına vurgu yaptı. Parkedeki başarılı performansının yanı sıra renkli kişiliğiyle de dikkat çeken yıldız oyuncu, edebiyata olan ilgisiyle de öne çıkıyor. Twitter'da #Ekpesbookclub (Ekpe'nin Kitap Kulübü) etiketinin altında okuduğu kitapları takipçileriyle tartışıyor, onlardan tavsiyeler alıyor.



Anıtkabir'i ziyaret eden ve Atatürk'ün hayatını anlatan kitaplar okuyan Ekpe'nin en büyük hayali ise çocuklar yararına, onlara okumanın yazmanın yanı sıra onların becerilerini de geliştirebilecek bir okul açmak.



Ekpe Udoh'un Fenerbahçe Dergisi'ndeki röportajının spotları şöyle:



-Obradovic'in bana olan güveni, bana güç verdi ve oyun içindeki agresifliğimi arttırdı. Tabi inişler, çıkışlar, sakatlıklar oldu ama ne olursa olsun tekrar bu kadar yüksek seviyede oynamak güzel. Obradovic, top sahadan çıktığı an da tamamen değişiyor ve bize destek veriyor.



-Atatürk'e olan ilgim aslında İstanbul'a ilk geldiğimde başladı. Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda Atatürk fotoğrafını görünce kim olduğunu merak ettim ve öğrendim. Daha sonra nereye gidersek gidelim bütün salonlarda Atatürk'ün fotoğraflarını gördüm. Ne kadar çok sevildiğini fark ettim. Onun hayatıyla ilgili kitap okudum. Türkiye Kupası için Ankara'ya gittiğimizde Anıtkabir'i ziyaret etme şansım oldu. Bu inanılmaz sevgiye sahip olan kişiyi merak ettim ve tanımak istedim...



-Amerika'da daha çok zenci mahallerindeki okullarda devlet birçok fonu geri çekiyordu ve o çocuklar zorluklar içerisinden geçiyordu. O günden itibaren hep şuna baş koydum. Durumun ne olursa olsun eğitimine her zaman önem vermelisin. O yüzden de şimdi çocuklarla bir şekilde konuşup; hiçbir şekilde ayırmaksızın (dil, din, ırk, cinsiyet, sosyo ekonomik durum) eğitimlerine önem vermeliler. Ben çok şanslıyım. Profesyonel bir kariyerim var. Bu sayede dünyada birçok şeyi görebiliyorum ama bu benim özel yeteneğim. Eğitimle de bunu başarabilirler. Eğitiminize sonuna kadar devam edin ve kapıları kendinize açın.



-Sezon bizler için çok inişli ve çıkışlı geçti ama şükürler olsun ki şu anda hepimiz çok sağlıklıyız. Her şeyimizi ortaya koymanın vakti geldi. Final Four'un İstanbul'da olması bizler için çok özel bir durum. Dörtlü finale gelecek taraftarların yüzde 59'u da Türk iken mutlaka orada olmak istiyoruz. Bu bizim için çok özel. İleri de yaşlandığımda da kütüphanem de bu kupayı görmek istiyorum. En büyük motivasyon ve hedefim bu, tamamen Final Four'a konsantreyim.



-NBA olmadığı için aslında ilk başta üzülmüştüm ama aslında bu da benim için bir fırsat oldu. Çünkü buraya geldim ve şu anda dünyayı görebiliyorum. Hem insan olarak hem de oyuncu olarak gelişiyorum. Değişik kültürleri tanıyorum, hayatta başka gerçeklerin olduğunu öğreniyorum. Amerika'daki okullarda belirli tarih dersi alıyorsunuz ve aslında bir şey görmüyorsunuz. Burada gerçeği görüyorsunuz ve tarihi görüyorsunuz. Bu benim için çok güzel fırsat.



-Sadece takımın değil dünyanın en yakışıklısıyım. İnsanlar bunu tamamen dış görünüm olarak düşünüyor ama aslında içinde ne hissettiğinin ve ne düşündüğünün dışa yansıması. Bu çok özel bir şey.



"BİLGİ HER ZAMAN GÜÇTÜR"



-Çocukken kitap okumaktan nefret ederdim, sadece derslerimi geçebilecek kadar kitap okurdum. NBA'deki üçüncü yılımda bir şeyler okumaya başladım. İncil'e biraz baktım daha sonra arkadaşım bana okumam için bir şeyler gönderirdi, ben okumak için özet isterdim tam okuma modunda değildim. Daha sonra kitap okumak hoşuma gitmeye başladı. Milwaukee'ye gittiğim de arkadaşımla kitap kulübünü kurduk ve düzenli olarak kitap okuma alışkanlığım devam etti. Çok değişik kitaplar okurum. Çocuklara önerim daha erken yaşta kitap okumaya başlansınlar. Benim gibi sonraya bırakmasınlar. Severek okusunlar çünkü bilgi her zaman güçtür.