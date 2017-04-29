Ekoteks Sektörlerin 2016 Yılı Kanser Raporunu Açıklayacak 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, 2016 yılında gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını ve sağlığa aykırı ürün ithal eden firmalara kesilen cezalara ilişkin kapsamlı bilgi verecek.

Öte yandan Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Alper Sadık Toközlü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır'ın da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı uzmanlar, çalışma alanlarıyla ilgili raporlarını açıklayacaklar.