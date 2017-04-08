Ekosistemde Toprak Canlılarının Önemi Anlatıldı

Toprak İlmi ve Ekolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meriç Çakır, park ve bahçelerde yapılan ağaçlandırmaların sadece çim ve ağaçtan oluşmaması gerektiğini yere düşen yaprakların da toprağa karışmasına müsaade edilmesi gerektiğini söyledi.



Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Konferanslar Serisi kapsamında 13.'sü düzenlenen programda, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meriç Çakır, "Orman Ekosistemleri ve Toprak Canlıları" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.



Fakülte Toplantı Salonunda gerçekleştirilen konferansa; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Necmi Aksoy ve Yrd. Doç. Dr. Akif Keten ile öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.



Ekosistemde toprak canlılarının önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Meriç Çakır, gün geçtikçe doğal ekosisteminin öneminin anlaşıldığını ifade ederek bu yönde çalışmaların yapılmaya başladığını belirtti. Toprakta bulunan canlıların genelde çürükçül canlılar olduğunu ve bunların çoğunlukla ölü örtüyle beslendiklerini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Çakır, bu canlılar sayesinde ölü örtünün ayrıştırılarak besinlerin ekosisteme kazandırıldığına dikkat çekti.



Kentlerde oluşturulan yeşil alanların ve parkların tek tip bitki çeşitliliği oluşturduğunu ve dolayısıyla besin olarak ekosisteme fazla bir değer kazandırmadığını söyleyen Çakır, park ve bahçelerde yapılan ağaçlandırmaların sadece çim ve ağaçtan oluşmaması gerektiğini dillendirerek yere düşen yaprakların da toprağa karışmasına müsaade edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Zararlı ve hastalıklı yapan canlıların popülasyon yoğunluğunu dengede tutmak için gerçekleştirilen ekosistem fonksiyonlarıyla ilgili bilgiler de veren Yrd. Doç. Dr. Meriç Çakır, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak sunumunu sonlandırdı.



Program sonunda Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Yrd. Doç. Dr. Meriç Çakır'a teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE