Ekonomistlerden Hükümetlere Çağrı
DTÖ, IMF ve Dünya Bankası ekonomistleri yayımladıkları raporda ticaret serbestisinin önemine vurgu yaparak, hükümetleri aktif ve pasif iş piyasası politikaları üretmeye çağırdılar.
DTÖ, IMF ve Dünya Bankası ekonomistleri yayımladıkları raporda ticaret serbestisinin önemine vurgu yaparak, hükümetleri aktif ve pasif iş piyasası politikaları üretmeye çağırdılar.
Kaynak: Dunya.com
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