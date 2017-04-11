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Ekonomistlerden Hükümetlere Çağrı
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Ekonomistlerden Hükümetlere Çağrı

DTÖ, IMF ve Dünya Bankası ekonomistleri yayımladıkları raporda ticaret serbestisinin önemine vurgu yaparak, hükümetleri aktif ve pasif iş piyasası politikaları üretmeye çağırdılar.

Ekonomistlerden Hükümetlere Çağrı

DTÖ, IMF ve Dünya Bankası ekonomistleri yayımladıkları raporda ticaret serbestisinin önemine vurgu yaparak, hükümetleri aktif ve pasif iş piyasası politikaları üretmeye çağırdılar.

Kaynak: Dunya.com

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