Sorgun'da özel bir banka tarafından Türkiye çapında başlatılan "Ekonominin Kahramanı Çocuklar" projesi kapsamında küçük öğrencilere eğitim verildi.



Yeşilyurt ilkokulu ikinci sınıf öğrencilerine yönelik verilen eğitim sonrasında, AA muhabirine açıklama yapan Banka Müdürü Soner Çolak, proje ile öğrencileri tasarrufa yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.





Çolak, "Türkiye genelinde 'Ekonominin kahramanı çocuklar' projesi kapsamında ilkokul ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan kampanya çerçevesinde, bizde Yeşilyurt ilkokulunda ilk eğitim programımızı gerçekleştirdik. Projemizin amacı minik öğrencilerimizi tasarruflu olmaya yönlendirerek, harçlıklarını biriktirmeyi sağlamaktır." dedi.



Öğrencilere tasarrufu oynadıkları oyun ile anlattıklarını ifade eden Çolak, "Toplam 45 dakika süren eğitimimizin 21 dakikası oyun, 24 dakikası tanışma ve tasarrufun anlatılmasına ayrıldı.



Eğitim sonunda öğrencilere tasarruf amaçlı birer kumbara hediye ettik. Teklif gelmesi halinde diğer okullarda da aynı eğitimi düzenleyebiliriz." diye konuştu.