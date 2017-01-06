Ekonomik Yatırım Tesislerinde İnceleme

Adıyaman Vali Yardımcısı Murat Süzen ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, tamamlanan ekonomik yatırım tesislerinde incelemelerde bulundu.



Adıyaman Vali Yardımcısı Murat Süzen ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Kahta Organize Sanayi Bölgesinde KKYDP Ekonomik Yatırım Projeleri kapsamında hibe alarak tamamlanan ve faaliyetini sürdüren tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



İncelemelerin ilkinde bir mantar yetiştiriciliği ve paketleme tesisi, bir soğuk hava deposu ve bir de susam işleme ve paketleme tesisi ziyaret edildi. Ziyareti sırasında İl Müdürümüzden ve tesis yetkililerinden bilgi alan Vali Yardımcısı Murat Süzen, incelemelerinden olumlu izlenimler edindiğini ve bu incelemelerin devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN