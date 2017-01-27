Ekonomik Suçlar, Rusya'ya 400 Milyar Ruble Zarar Açtı

Rusya İçişleri Bakanlığı, 2016 yılı sonunda Rusya'da 100 binden fazla ekonomik suç işlendiğini, bu suçlardan elde edilen zararın 400 milyar rubleye ulaştığını bildirdi.



İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015'in Ocak-Aralık aylarına göre kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilen ekonomik suçların sayısı yüzde 3.3 oranında azaldı. Toplam bu kategoriye ait 108.8 bin suç tespit edildi. Bu suçlardan elde edilen maddi zarar 397.98 milyar ruble değerindedir" denildi.



Açıklamada, ekonomik suçların yüzde 59.9'unun ağır ve çok ağır suçlar olduğunun da altı çizildi. - Moskova