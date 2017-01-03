Ekonomik Kurul'da devir-teslim zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kentin kanaat önderlerinin katılımıyla kurulan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nda (İEKKK) devir-teslim heyecanı yaşandı. 65. toplantıda bir araya gelen Kurul üyeleri, 2017 yılının toplantı yöneticiliği için ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler ismi üzerinde uzlaştı. 2016 yılı boyunca bu görevi üstlenen Ege İşkadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Betül Elmasoğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından bir şükran teşekkür paketi verildi.

Toplantıda Türkiye gündemi değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, çok sıkıntılı bir süreçten geçen Türkiye için birlik ve beraberliğin her şeyden önemli olduğuna vurgu yaparak "Terörün bittiği, şehit haberlerinin kesildiği, ülkemize ve tüm dünyaya barışın geldiği bir yıl diliyoruz şeklinde konuştu.

Yaşanan terör olaylarından dolayı derin bir üzüntü içinde olduklarını belirten Betül Elmasoğlu ise, "Ülkemizde kaos ortamı yaratmaya yönelik hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğiz. Halkımız Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlık destanını, bugün birlik beraberlik içinde teröre karşı gösterecektir. Kenetlenerek teröre karşı geldiğimiz sürece, hain karanlık eller bizi bölemeyecek ve kendi kazdıkları çukurda yok olacaklardır" dedi.

