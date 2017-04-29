ENGİN ÖZEKİNCİ - ANIL KURU - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Ertelenen talepler ve alımlar referandum sonrasında kendisini göstermeye başladı. Yani iş dünyasının ve ekonomik hayatın önü referandumla açılmış oldu." dedi.



Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının ardından fuarcılık alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.



Halk oylaması sonrasında TÜYAP grubunun İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Konya'da art arda fuarlar açtığını anlatan Ersözlü, katılımın çok iyi olduğunu aktardı.



"Konut ve otomobil satışlarında bunu görebiliyoruz"



Fuarlarla Türkiye'nin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlamaya devam ettiklerine dikkati çeken Ersözlü, şöyle devam etti:



"Dünyanın birçok noktasından fuarlarımıza ziyaretçiler getirdik. 126 ülkeden ziyaretçiler getirmiştik geçtiğimiz yıl. Bu yıl da bu sayıları yakalayacağız. Hatta geçeceğiz. Referandumdan sonra ortaya çıkan tablo önümüzü açtı. Diyarbakır'da açtığımız tarım makineleri fuarına yoğun ilgi vardı. İnanılmaz şekilde traktör ve tarım makinesi satıldı. Bu da Diyarbakır'ın normal bir sürece girdiğini göstermektedir. Yine referandum sonrası Bursa'da açtığımız gayrimenkul fuarında konut projelerinin tamamı satıldı. İstanbul'da otomobil fuarı açtık. Burada da çok ciddi araç satışı gerçekleştiriliyor. Ertelenen talepler ve alımlar referandum sonrasında kendisini göstermeye başladı. İş dünyasının ve ekonomik hayatın önü referandumla açılmış oldu. Konut ve otomobil satışlarında bunu görebiliyoruz."



Yıl sonuna kadar 4 milyon 600 bin ziyaretçi hedeflediklerini belirten Ersözlü, "TÜYAP olarak Türkiye genelinde yılda 90 kadar fuar hazırlıyoruz. Hemen hemen tüm sektörlerde fuarlarımız var. Bu fuarlara geçtiğimiz yıl 4 milyon ziyaretçi gelmişti. Yüzde 15 civarında bir büyüme sağlayacağız. Geçen yıl Türkiye ve dünya genelinde 14 bin katılımcı firma vardı. Bu sayıyı 16 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Referandum sonrası gelen hareketlilikle 2017 hedeflerimizi rahatlıkla yakalayacağız." diye konuştu.



"Ekonominin aynasıyız"



Ersözlü, ziyaretçi sayısındaki artışın ülkenin beklediği ekonomik ve siyasi tablonun oluşmasından kaynaklandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaptığımız iş itibarıyla ekonominin aynasıyız. Bizde işler iyi ise bilin ki ülke ve ekonomi de iyidir. Pazarlama ve satışta da işler iyidir. Buradaki göstergeler tüketimin yükseldiğini gösteriyor. Senenin ilk yarısında bekletilen taleplerin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu durum kendini beyaz eşyada, otomobilde ve konutta göstermeye başladı. Zaten bu fuarlara da yansıyor. İmalat endüstrisi alanında düzenlediğimiz fuarlarda da bir çıkış söz konusu. Sanayici ve girişimci referandum sonucunu bekliyordu. Sonucu beklendiği şekilde çıkınca bu hemen bize yansıdı."



"Avrupa'nın bir numaralı fuar merkezi olacağız"



Türkiye'nin yakın zamanda fuarcılık sektöründe çok önemli bir noktaya geleceğinin altını çizen Ersözlü, "Fuar salonlarının büyümesiyle Türkiye Avrupa'yı yakalayacak. Şu anda Avrupa'nın en önemli fuarlarına imza atan bir Türkiye var. Ev tekstili, mobilya, mermer, makine, plastik, ambalaj ve otomotiv alanında Avrupa'nın en büyük 2. fuarlarını yapar hale geldik. Yakın gelecekte Avrupa'nın bir numaralı fuar merkezi olacağız. Finans ve turizm şehri İstanbul önümüzdeki dönemde de fuar şehri olarak damgasını vuracak." ifadelerini kullandı.



Ersözlü, Türkiye'nin fuarcılık alanında gelişmesinin, üretim, sanayi ve turizmin gelişmesini beraberinde getireceğini, fuarlar arttıkça alışveriş merkezleri, oteller ve restoranların da artacağını kaydetti.