Ekonomik Güven Endeksi Arttı

Ekonomik güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 3,6 artarak 96'dan 99,5'e çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.



Buna göre, ekonomik güven endeksi nisanda geçen aya göre yüzde 3,6 artışla 96 değerinden 99,5'e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Tüketici güven endeksi nisanda geçen aya göre yüzde 5,1 artarak 67,8'den 71,3'e çıktı.



Hizmet sektörü güven endeksi söz konusu ayda marta göre yüzde 3 artarak 96,9'dan 99,9'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 4,1 artarak 97,7'den 101,6'ya yükseldi.



Söz konusu dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 azalarak 106,5'ten 106,3'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,2'lik azalışla 85,8'den 85,7'ye geriledi.



Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının reel kesim güven endeksini 2007 Ocak-2017 Mart dönemi için bu ay revize etmesi nedeniyle aynı dönem için ekonomik güven endeksinde de revizyona gidildi.



TÜİK rakamlarına göre revize edilmiş haliyle ekonomik güven endeksi değerleri şöyle:









Ekonomik Güven Endeksi Aylar/Yıllar 2016 2017 Ocak 95,6 85,9 Şubat 90,2 91,5 Mart 93,4 96 Nisan 90,9 99,5 Mayıs 93,8 Haziran 94,7 Temmuz 98,7 Ağustos 92 Eylül 97 Ekim 95 Kasım 95,5 Aralık 89,5









Aylık değişim Aylar/Yıllar 2016 2017 Ocak -4,4 -4 Şubat -5,6 6,5 Mart 3,5 5 Nisan -2,7 3,6 Mayıs 3,3 Haziran 0,9 Temmuz 4,3 Ağustos -6,8 Eylül 5,4 Ekim -2,1 Kasım 0,6 Aralık -6,3





Endeksin bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: