Ekonomik Güven Endeksi 99.5 Oldu

– Ekonomik güven endeksi tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlar nedeniyle Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.6 artarak 96 değerinden 99.5 değerine yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamasına göre, Nisan ayında tüketici güven endeksi 71.3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 101.6 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 99.9 değerine yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi 85.7 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106.3 değerine geriledi.



Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.



Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor



Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.



TÜİK verisinde, Merkez Bankası'nın reel kesim güven endeksini 2007 Ocak - 2017 Mart dönemi için 2017 Nisan ayında revize ettiği belirtiliyor.



Veri metninde revizyona bağlı olarak aynı dönem için ekonomik güven endeksinin de revize edildiği bilgisi de yer alıyor. (Tablo ve Grafik) - İstanbul