Başbakan Yardımcısı Şimşek: Ekonomide Geniş Kapsamlı Dönüşüm Gerekiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT kanalında seçim sonuçlarını ve ekonomiyi değerlendirdi. Yeni hükümet sisteminin istikrar yaratacağını söyleyen Şimşek, "Değişen bir rejim yok, demokrasimiz kazandı. İstikrar reformla desteklenirse refah olur" dedi. Şimşek, Türkiye'nin artık istikrar beklediğini, ekonomide geniş kapsamlı dönüşüm gerektiğini belirtti.

"YÖNETİMDEKİ İSTİKRAR KRİZLERİ ENGELLEYECEK"

Mehmet Şimşek, Anayasa değişikliğinin 3 temel faydası oldu, ilki yönetimde istikrar, bundan sonra hükümet krizleri yaşanması olasılığı son derece düşük. İkincisi iki başlılık ortadan kalkmış oldu, üçüncüsü demokrasinin artık kesintiye uğrama riski artık son derece düştü" değerlendrimesini yaptı.

"İki başlılığın getireceği sıkıntılar ortadan kalktı" diyen Şimşek, "Çok net bir şekilde 'evet' çıkmıştır. Değişen bir rejim yok, demokrasimiz kazandı. Rejim değil, hükümet sistemi değişikliği olacak. İstikrar reformla desteklenirse refah olur" diye konuştu. Referandum süresince muhalefetin dezenformasyon çabasının olduğunu savunan Şimşek, sonuçların il bazlı değerlendirilmesinin sağlıklı olmayacağını ifade etti.

"FİYAT İSTİKRARI GÜÇLÜ BÜYÜME VE KALKINMA İÇİN ÖNEMLİ"

Şimşek, "Fiyat istikrarı güçlü büyüme ve kalkınma için önemlidir, bu çok nettir, fiyat istikrarının tali bir konu olarak değerlendirileceğine asla inanmıyorum. Enflasyonda hafif bir yükseliş var, bu etkisi burada ön planda. Burada maliye politikası bir miktar devreye sokuldu, burada zaten bir alan var" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İSTİKRAR BEKLEDİ"

Türkiye'nin zor bir dönemi geride bıraktığını ifade eden Şimşek, "En kötüsü geride kaldı. Türkiye'nin uzun vadeli hükümet yönetim sistemine yönelik kaygılar ortadan kalktı, Türkiye artık istikrar bekliyor" açıklamasını yaptı.