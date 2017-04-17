Ekonomide Fransa Tsunamisi Yaşanabilir
Solcu Jean-Luc Melenchon'un birinci turu geçerek 7 Mayıs'ta aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı ikinci turda yarışabilme ihtimali piyasaları en korkutan senaryo.
Solcu Jean-Luc Melenchon'un birinci turu geçerek 7 Mayıs'ta aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı ikinci turda yarışabilme ihtimali piyasaları en korkutan senaryo.
Kaynak: Dunya.com
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