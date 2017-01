"Ekonomide Çözüm Üretimde"

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, ekonomiye dair üyeleri ile yaptığı istişareleri kamuoyu ile paylaştı.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kılıkçıer yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin artık önceliğinin her boyutu ile ekonomi olması gerektiğini belirtti.

Kılıkçıer; "2016 yılını acı olaylar ile geride bıraktığımız, 2017 yılının daha ilk saatlerinde çok üzücü bir terör saldırısı ile karşıladığımız bir ortamda ekonomiden bahsetmenin zorluğunun farkındayız ancak ülke olarak hızlı bir şekilde ekonomimizi büyümeye odaklamalı ve insanlarımızın refahı için mücadelemizi tüm gücümüz ile sürdürmeliyiz. Kısaca 2016 yılını değerlendirecek olursak; ilk çeyrekte başlayan olumlu havanın son çeyreklerde olumsuz olarak tamamlandığını görebiliyoruz. Nitekim 2016 yılının son çeyreğinin verileri de açıklandığında bu tablo çok daha net olarak ortaya çıkacak. Ancak bir yıl içerisinde darbe girişiminden onlarca terör saldırısına birçok olumsuz hadiseyi yaşayan bir ülke için yine de kötü olmayan bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Yılın son döneminde açıklanan teşviklerin ise nispeten de olsa bir etki oluşturması muhtemel. Ancak burada dikkat çekmek istediğimiz en önemli nokta teşviklerin planlı ve belirli bir strateji çerçevesinde verilmesi gerekliliğidir" dedi.

2017'nin Önceliği Güven Oluşturma ve Üretim Odaklı Büyüme

Erol Kılıkçıer açıklamasının devamında; "Ekonominin son dönemde öncelikli olarak konuşulması ülkemizin hayrınadır. Bir an önce stratejik hedef pazarlara yönelik bir çalışma başlatılarak iş adamlarının da katkısı ile ekonomik seferberlik ilan edilmelidir. Ekonomisi güçlü olan ülkeler her zaman güçlü durabilirler. Üretim ve teknoloji odaklı yürümek tek öncelik olmalı. Bu çerçevede 2017 yılında gerek yabancı sermaye için gerekse milli yatırımlar için sinerji oluşturularak hareket edilmelidir. Yabancı finans kurumları Türkiye'yi 2017'de yüzde 3 büyüme seviyesinde göstermektedirler. Yapacağımız çalışmalar ile bu tablonun üzerinde sonuçlar alabileceğimize inanıyoruz. Rusya ve Irak ile son dönemde ilişkilerin olumlu seyre dönmesi, Suriye'de çözüm için Türkiye'nin aktif rol alması dış etkileri azaltmak adına önemli başarılardır. Ancak içeride de güven oluşturucu adımların hızlı bir şekilde atılması elzemdir. Güven olan yerde yatırım olur. Bu konuda kararlılık korunmalıdır. Amerikan ekonomisinin toparlanmasına bağlı olarak bizim için görülen risk tüm gelişmekte olan ülkeler için var. Ancak bizler yakın bölgede bu riski minimuma indirecek hızlı hamleler ile güçlenebiliriz" dedi.

Mesleki Eğitime Acil Yatırım

Eğitim sisteminde sanayinin en büyük sorunlarından bir tanesi olan yetişmiş iş gücü konusunda çok hızlı bir düzenleme yapılmasını talep ettiklerini aktaran Kılıkçıer; "Nitelikli mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde acil bir eylem planı ile birlikte iş adamlarının da görüşlerinin alınması gerekmektedir. Oluşturulacak ortak mutabakat ile bu konuda rol model bir ülke olabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Teröre Karşı Birlikte Yürümek Gerek

Teröre karşı birliktelik gerektiğini ifade eden Kılıkçıer; "Biz birbirimizi ayrıştırmadığımız sürece terör kendine yuvalanma alanı bulamaz. Birbirimizin yaşam tarzına ya da inançlarına saygı göstermeyi bilmeliyiz. Biz içinde barındırdığı her farklılığı birer zenginlik olarak gören bir toplumun mensuplarıyız. Birbirimizden kopmadan ülkemizin geleceği için mücadele etmek tek gayemiz olmalıdır. Kim herhangi bir şekilde bizleri ayırmaya çalışıyorsa onlar gerçek düşmanlardır. Daha önceki açıklamalarımda ifade etmiştim. Rumeli insanı vatan hasretini yaşadığı için vatanına çok fazla bağlıdır. Bu nedenle Türkiye'de kardeşçe yaşamaya birlikte olmaya ihtiyaç var. Türkiye güçlü ise Rumeli'de ve dünyanın her yanında yaşayan insanlarımız da güçlü. Toplumun her kesimi de bizlerin birlikteliğini bozacak her sürece karşı çıkmalı" diyerek açıklamasını tamamladı.

