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Ekonomi Yönetimi Dolar ve MB Hamlesi İçin Ne Dedi?
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Ekonomi Yönetimi Dolar ve MB Hamlesi İçin Ne Dedi?

Ekonomi otoriteleri dolardaki yükselişi ve Merkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi.

Ekonomi Yönetimi Dolar ve MB Hamlesi İçin Ne Dedi?

Ekonomi otoriteleri dolardaki yükselişi ve Merkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi.

Kaynak: Dunya.com

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