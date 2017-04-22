Ekonomi ve Politika İyileşirse, Pozisyonumuzu Gözden Geçiririz'
PwC Türkiye Portföy Yönetimi Sektörünün Dönüşümü Raporu'nda, ankete katılan küresel sektör temsilcileri, bazı iyileştirmelerin gerçekleşmesi durumunda 'pozisyonlarını çok büyük ihtimalle yeniden gözden geçirebileceklerini' belirttiler.
PwC Türkiye Portföy Yönetimi Sektörünün Dönüşümü Raporu'nda, ankete katılan küresel sektör temsilcileri, bazı iyileştirmelerin gerçekleşmesi durumunda 'pozisyonlarını çok büyük ihtimalle yeniden gözden geçirebileceklerini' belirttiler.
Kaynak: Dunya.com
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