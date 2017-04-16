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Ekonomi Dünyası Referandumu Değerlendirdi
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Ekonomi Dünyası Referandumu Değerlendirdi

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasını değerlendiren TİM, İSO ve CNR Holding, sonuca dair 'hayırlı olsun' yorumunu yaptılar.

Ekonomi Dünyası Referandumu Değerlendirdi

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasını değerlendiren TİM, İSO ve CNR Holding, sonuca dair 'hayırlı olsun' yorumunu yaptılar.

Kaynak: Dunya.com

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Referandum, Ekonomi, Cnr, Hayır