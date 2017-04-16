Ekonomi Dünyası Referandumu Değerlendirdi
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasını değerlendiren TİM, İSO ve CNR Holding, sonuca dair 'hayırlı olsun' yorumunu yaptılar.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasını değerlendiren TİM, İSO ve CNR Holding, sonuca dair 'hayırlı olsun' yorumunu yaptılar.
Kaynak: Dunya.com
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