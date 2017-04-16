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Ekonomi Dünyası Referandum Sonuçlarını Değerlendirdi
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Ekonomi Dünyası Referandum Sonuçlarını Değerlendirdi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, "YASED olarak temel beklentimiz, önümüzdeki dönemde demokratik hukuk devletinin tüm kurumlarıyla daha da güçlendirilmesi, ülkemizin, bugüne kadar olduğu gibi küresel değerlere bağlı şekilde, gelişmiş...

Ekonomi Dünyası Referandum Sonuçlarını Değerlendirdi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, "YASED olarak temel beklentimiz, önümüzdeki dönemde demokratik hukuk devletinin tüm kurumlarıyla daha da güçlendirilmesi, ülkemizin, bugüne kadar olduğu gibi küresel değerlere bağlı şekilde, gelişmiş dünyayla entegrasyonunu artırarak kalkınma sürecini devam ettirmesi ve yatırım ortamını iyileştirecek reformların kesintiye uğramadan sürdürülmesidir." ifadelerini kullandı.

Erdem, yaptığı yazılı açıklama ile referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sandıktan çıkan kararın Türkiye için olumlu sonuç getirmesi temennisinde bulunan Erdem, şunları kaydetti:

"YASED olarak temel beklentimiz, önümüzdeki dönemde demokratik hukuk devletinin tüm kurumlarıyla daha da güçlendirilmesi, ülkemizin, bugüne kadar olduğu gibi küresel değerlere bağlı şekilde, gelişmiş dünyayla entegrasyonunu artırarak kalkınma sürecini devam ettirmesi ve yatırım ortamını iyileştirecek reformların kesintiye uğramadan sürdürülmesidir.

Türkiye, yatırımcılara cazip fırsatlar sunan yüksek büyüme potansiyeline sahip bir ekonomidir ve referandum sonrasında önceliğin yeniden ekonomiye verilmesi, ülkemizin kalkınması sürecinde uluslararası doğrudan yatırım akışının devamı açısından büyük önem taşımaktadır.

YASED olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin artması, mevcut yatırımların verimliliğinin yükselmesi ve böylece ülkemizdeki refah artışının desteklenmesi amacıyla hükümetimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

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