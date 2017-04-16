Ekonomi Dünyası Referandum Sonuçlarını Değerlendirdi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Halkoylaması ile milli irade tecelli etmiştir. Bundan sonra düşüncemiz, ülkemizin bütün bu sorunlardan arınmış olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve liderliğinde öncelikle 2023, akabinde 2053 ve 2071 hedeflerine yönelik altyapıyı oluşturarak ileriye emin adımlarla yürüyeceği ve ülkemizin dünya arenasında hak ettiği yeri almak üzere çalışacağı yönündedir." ifadelerini kullandı.



Vardan yaptığı yazılı açıklama ile referandum sonuçlarını değerlendirdi. Daha önce birçok defalar olduğu gibi halkın bu oylamada da kendi iradesini en iyi şekilde yansıtacak nitelikte büyük bir katılımla sandığa giderek tercihini yaptığını belirten Vardan, şunları kaydetti:



"Yurt genelinde bir demokrasi şöleni olarak gerçekleşen bu halkoylaması ile milli irade tecelli etmiştir. Böylesi yüksek katılımla gerçekleşen halk oylamasında kesin olmayan neticelere göre seçmenlerimizin çoğunluğu ülkemizin ileriye dönük yönetim şeklinin 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' olması yönünde tercihini ortaya koymuştur. Bu tercihte, geçmişte ülke yönetiminde yaşanan çift başlılık dahil, hükümet kuramama, ülkeyi koalisyonlara mahkum etme, hızlı karar alamama, bürokratik işleyişteki aksamalar gibi tüm yönetimsel sorunlar etkin olmuştur.



Şimdi bundan sonra düşüncemiz, ülkemizin bütün bu sorunlardan arınmış olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve liderliğinde öncelikle 2023, akabinde 2053 ve 2071 hedeflerine yönelik altyapıyı oluşturarak ileriye emin adımlarla yürüyeceği ve ülkemizin dünya arenasında hak ettiği yeri almak üzere çalışacağı yönündedir. Belirsizliğin ortadan kalkacağı bu yeni dönemde ekonominin ana gündem olacağını ve reformların hızlanacağını öngörüyoruz. Bizler de iş dünyası olarak hepimiz bu misyonun bir parçası hüviyetinde dün olduğu gibi bundan sonra da ülke hizmetine katkı sağlamaya çalışacağız."



"Millet son sözü söyledi, bu karar alkışlanacak ve saygı duyulacak bir karardır"



Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç de referandum un yüksek bir katılım ve büyük bir olgunlukla gerçekleştirildiğini kaydetti. 'Evet'in galip gelmesini toplumun arzusu olarak nitelendiren Özgenç, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye'de ve bazı dünya ülkelerindeki bunca aleyhte kampanyalara rağmen 'evet' tercihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmen üzerindeki etkisi inkar edilemeyecek boyuttadır ve bu sevgi sandığa tekrar yansımıştır. Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'lerin tercihi, ülkenin vizyonu ve Türkiye'nin gücüne güç katabilmesi açısından anayasal değişikliği bir zaruret olarak gördüklerinden dolayı ekseriyetle 'evet' olmuştur.



İş dünyası olarak, ihtiyacımız olan huzur, güven ve pozitif istikrarın devamının sağlanması, kalkınma ve gelişme hamlelerinin devam etmesi, en büyük arzumuzdur. Türkiye'nin kısır döngüler arasında vakit kaybetme lüksü yok. Ekonomik büyümenin ve ihracat artışının sürdürülmesinde, istikrar kilit öneme sahip. Türkiye'nin ciddi bir büyüme sorunu var, istihdam sorunu var, genç işsizlik sorunu var. Şimdi zaman bir araya gelme zamanı, kucaklaşma zamanıdır."