Ekonomi Dünyası Referandum Sonuçlarını Değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, referandum sonuçlarına ilişkin "Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'evet' dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Olpak, yaptığı yazılı açıklama ile referandum sonuçlarını değerlendirdi. Daha güçlü bir Türkiye için milletin üzerine düşeni yaptığını ve sandıkta kararını açıkladığını belirten Olpak, şunları kaydetti:



"Milletimiz vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitti ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandı. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla, yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'Evet' dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Bu referandum da da, kayda değer herhangi bir olayın yaşanmaması, referandum a katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesi, ülkemiz adına, önemli kazanımlarımızdandır.



Önümüzde, uyum yasaları, AB öncelikli olmak üzere uluslararası ilişkiler, kamu personel reformu, seçim ve siyasi partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri var. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun."



"Artık kısır tartışmaları bırakıp, milletçe kenetlenerek geleceğe odaklanma zamanı"



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle de açıklamasında yeni dönemde herkese büyük sorumluluk düştüğü yorumunda bulundu. Türkiye ekonomisini dünyada ilk 10'a sokma hedefinin gerçekleştirilmesi için çalışılması gerektiğini belirten Gülle, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Milletimiz kararını vererek, yeni bir dönemi başlatmıştır. Yeni dönemler, yeni heyecanlar demektir. Artık kısır tartışmaları bırakıp, milletçe kenetlenerek geleceğe odaklanma zamanıdır. Yeni dönemde hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Ülkemiz ekonomisini dünyada ilk 10'a sokma hedefini gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışmalıyız. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iş dünyasının bu hedefe katkısını azami seviyeye çıkaracak adımları hızlıca atacağına inanıyoruz. İş dünyası, yeni dönemin verdiği coşkuyla üretim, istihdam, yatırım ve ihracat hamlelerine daha fazla atılacaktır. Biz tekstil ihracatçıları olarak son 17 ayın en yüksek seviyesine getirdiğimiz ihracatımızı, rekorlara taşımak için şevkle çalışmayı sürdüreceğiz."



"Türkiye, güçlü istikrara 'evet' dedi"



Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ise referandum da sadece anayasa değişikliğinin değil, Türkiye'nin dünyadaki geleceğinin oylandığını kaydetti.



Türkiye'nin güçlü istikrara 'evet' dediği ifadelerini kullanan Güral, "Ülkemiz referandum sayesinde çok önemli bir sınavı geride bırakmıştır. Zafer, ülkemizin, birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Bugün geldiğimiz aşamada Türkiye güçlü ekonomik istikrara oy vermiştir. Gün, kutuplaşmalara son verip, el ele verme ve birlik olma günüdür. Referandum nedeniyle kritik bir dönemden geçen Türkiye, yeni dönemde ekonomik, sosyal ve siyasi atılımların yaşanacağı bir döneme girecektir. Türkiye'nin dünya ölçeğinde zirve yapacağı günlerin çok yakında olduğuna inanıyorum." görüşünü paylaştı.