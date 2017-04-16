Ekonomi Dünyası Referandum Sonuçlarını Değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Halkımız, güven ve istikrar ortamının devamı yönünde görüş bildirmiştir. Çift başlılığın kalkmasının önemini kavramış, koalisyon dönemlerinden kalan yaraların tekrar açılmaması için sürece son noktayı koymuştur. Bugün Türkiye için bir değişim günüdür." ifadelerini kullandı.



TİM ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) yaptıkları yazılı açıklama ile referandum sonuçlarını değerlendirdi. TİM Başkanı Büyükekşi, halkın kendisi ve geleceği için en doğru kararı verdiği yorumunda bulunarak, şunları kaydetti:



"Kararın tüm halkımız için hayırlara vesile olması en büyük temennimizdir. Halkımız, güven ve istikrar ortamının devamı yönünde görüş bildirmiştir. Çift başlılığın kalkmasının önemini kavramış, koalisyon dönemlerinden kalan yaraların tekrar açılmaması için sürece son noktayı koymuştur. Bugün Türkiye için bir değişim günüdür. İnşallah, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte karşılaştığımız bürokratik engeller azalacak, karar alma mekanizması hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve uygulamada yaşanan sorunlar azalacak. Aynı zamanda bakanlıklarımız arasında koordinasyon artacak ve kamu verimliliği üst seviyelere yükselecek. Yine aynı şekilde, yeni sisteminin sağladığı istikrar ve güven ile yatırımlar hızlanacak. Böylece hem üretim, hem istihdam hem de ihracatımız artacak. İhracatımızda 'Atılım Yılı' ilan ettiğimiz 2017, aynı zamanda Türkiye'nin de atılım yılı olacak. 2023 hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz."



İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Türkiye anayasa değişikliğiyle ilgili referandum u büyük bir olgunluk, huzur ve demokratik toplumlara örnek teşkil edecek yüksek bir katılımla gerçekleştirmiştir. Anayasa değişikliği milletimiz tarafından kabul görmüştür. Referandum sonucu milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Ortaya çıkan sonucun milletimizin birlik ve beraberliği esas alınarak tüm sorumlular tarafından doğru bir şekilde analiz edilip değerlendirileceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemin ekonominin ana gündem maddesi olduğu, seçim atmosferinin yaşanmayacağı, ülkemizi yarınlara taşıyacak yapısal reformların gerçekleştirileceği bir dönem olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ise referandum u "refaha atılan ilk adım" olarak nitelendirerek, "Yeni ve büyük Türkiye'nin temelleri 'evet'le bugünden atılmış oldu. Türkiye'nin ihtiyacı temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra ekonomik özgülüklerin de önünü açacak, sosyal refahı artırmayı hedefleyen bir anayasa değişikliğinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Dileğimiz, demokrasilerde millet iradesinin ifade edildiği kabul edilen sonucun olgunlukla kabul edilmesidir. Sandıktan 'evet' çıkmış olması ülke ekonomisinde hatırı sayılır bir iyileşme sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.