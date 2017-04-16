Ekonomi Dünyası Referandum Sonuçlarını Değerlendirdi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, "Ekonomide yeni çıpa halkımızın 'evet'i olacak.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, "Ekonomide yeni çıpa halkımızın 'evet'i olacak. Bu 'evet'e üretimde, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar yakışır." ifadelerini kullandı.
Çağlar yaptığı yazılı açıklama ile referandum sonuçlarını değerlendirdi. Çağlar, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:
"Ekonomide yeni çıpa halkımızın 'evet'i olacak. Bu 'evet'e üretimde, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar yakışır. Bekleyen reformlar için marşa basma fırsatı kapıda. Bugün hem yerli hem uluslararası yatırımcı rahat nefes aldı. Yatırımcı artık politik tartışma ve yeni belirsizlik kaynağı istemiyor. Yatırımcı Türkiye'nin uzun süredir beklenen reformlara odaklanmasını istiyor. Halkın iradesine dayalı ekonominin ilk harcı, 'evet'le başlayacak reformlar olsun."
-
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
-
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
-
Erdoğan'dan rekor kıran ilçeye teşekkür telefonu!
-
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
-
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
-
Erdoğan'dan referandum sonrası ilk mesaj: Hayırlı olsun
-
Akşener'den iddialı açıklama: YSK'ya göre 'hayır'ın oranı yüzde 52
-
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il