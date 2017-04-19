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Ekonomi Daha Çok Gündemde Olsun"
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Ekonomi Daha Çok Gündemde Olsun"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, ekonomi, ihracat, istihdam ve katma değerli üretimin daha çok gündemde olmasını istediklerini belirtti.

Ekonomi Daha Çok Gündemde Olsun

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, ekonomi, ihracat, istihdam ve katma değerli üretimin daha çok gündemde olmasını istediklerini belirtti.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Ünlütürk, Türkiye'nin 2015 yılında çifte genel seçim, 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimi, bu yıl ise halk oylaması süreci yaşadığına dikkati çekti.

Son 3 - 4 yılda Türkiye'de ekonominin ikinci plana itildiğini, bundan sonraki süreçte ekonominin, ihracatın birinci gündem maddesi olması istediklerini kaydeden Ünlütürk, şöyle devam etti:

"Ekonomimizin zorluklarla mücadele ettiği bir dönemi daha geride bıraktık. Ekonomi, ihracat, istihdam ve katma değerli üretimin daha çok gündemde olmasını istiyoruz. Cari açığın azalması, istihdamın artısı için katma değerli ihracat daha da önemli."

Ünlütürk, İzmir Kalkınma Ajansının desteği ile çalışmaları yürütülen Teknik Tekstil Araştırma Merkezi'nin (TEKSMER) mayıs ayının sonunda tamamlanacağını aktararak, merkezde şimdiden 10 civarında firma ile proje geliştirmeye başladıklarını sözlerine ekledi.

Olağan mali genel kurul toplantısında, 2017 yılı bütçesinin 1 milyon 900 bin lira kabul edildiği, 2017 yılı iş programının da onaylandığı bildirildi.

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