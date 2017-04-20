Ekonomi Bakanlığı'nın Navlun Desteği İhracatı Artıracak

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu, Ekonomi Bakanlığı 'nın verdiği navlun desteğinin ihracatı artıracağını belirterek, "Navlun desteği, özellikle rekabetçi pazarlarda ihracat potansiyelimizi daha ileriye taşıyacak. Henüz yeni uygulamaya geçen bu desteğin geliştirilmesi ile ilgili olarak Bakanlık ile görüşmelerimiz devam edecek" dedi.



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu, 2016-17 sezonunda sektör adına önemli gelişmeler olduğunu ifade ederek, "Ülke olarak oldukça zor bir yıl geçirmemize rağmen, ihracat yapma koşullarımız oldukça zorlanmasına karşın, ihracatçılarımızın göstermiş olduğu çaba ve performans takdire değer. Bu nedenle ihracatımıza 1 dolar bile katkı sağlamış olan tüm üyelerimizi yürekten kutluyorum. 2016 yılında Genel Sekreterliğimiz'den gerçekleşen toplam ihracat rakamı 10,9 milyar dolardır. Sektörümüzün Türkiye geneli ihracatı 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Birliğimizden gerçekleşen ihracat ise yüzde 11 artış ile 604 milyon dolar seviyesindedir" diye konuştu.



Konteyner tartım işlemlerindeki sıkıntı kalktı



2016 yılında ihracat sorunlarının yanı sıra, sektörle ilgili bazı sorunlar da yaşadıklarını ve çözme gayretinde olduklarını belirten Tarakçıoğlu, "Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinde yaşanan sorunlara çözüm getirilebilmesi ve ihracatımızın önündeki engellerin kaldırılması için Ekonomi Bakanlığı, Orman Bakanlığı gibi kurumlarla bir çok görüşmeler gerçekleştirdik. Sene başında ihracatta konteyner tartım işlemlerinde yaşanan sorunlarla ile ilgili olarak, üyelerimizin yaşadıkları sıkıntılar ve öneriler gerekli kurumlara iletildi ve farklı uygulamaların ortadan kaldırılması sağlandı" ifadelerini kullandı.



"Bakanlığın navlun desteği ihracatı ileriye taşıyacak"



Sorunların yanında gelişmeler de kaydettiklerini dile getiren Tarakçıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ekonomi Bakanlığımız ihracatçılara verilen mevcut desteklerde ihracatçı lehine düzenlemeler yaptı ve yeni destekler getirdi. Bunlardan, navlun desteğinin özellikle rekabetçi pazarlarda ihracat potansiyelimizi daha ileriye taşıyacağını düşünüyoruz, henüz yeni uygulamaya geçen bu desteğin geliştirilmesi ile ilgili olarak Bakanlık ile görüşmelerimiz devam edecek. İhracatçımıza yönelik olarak yeşil pasaport uygulamasının hayata geçmesi ile birlikte ihracatımızın yaklaşık yarısını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok noktaya zaman kaybı olmadan ulaşabileceğiz. Ülkemizi 6 kıtada 200'ün üzerinde ülke ve bölgeye ihracat yaparak, Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıran ihracatçılarımızın, hükumetimizin desteğini güçlü bir şekilde arkalarında görmeleri muhakkak ki ihracatımız üzerinde oldukça olumlu bir etki oluşturacak."



Tarakçıoğlu, mobilya ihracatını arttırmak, yabancı pazarlarda İzmir Mobilyasının tasarım ve kalitesini tanıtmak üzere başlatılan Design İzmir projesi kapsamında, Modeko Fuarı ile eşvzamanlı olarak biri Kolombiya'ya yönelik özel heyet olmak üzere iki farklı alım heyeti organize ettiklerini belirterek, önümüzdeki dönem de tanıtım faaliyetlerimizi arttırarak devam ettireceklerinin altını çizdi.



Ar-Ge ve inovasyon



Sektörde genel olarak oldukça başarılı bir performans gösterdiklerini vurgulayan Tarakçıoğlu, daha fazla potansiyel olduğuna ve bu nedenle kısa orta ve uzun vadeli yeni hedefler koyulması gerektiğine dikkat çekerek, "Özellikle katma değeri yüksek ürün ihracatı konusunda almamız gereken yol çok önemli. Ar-Ge ve inovasyona daha çok yoğunlaşmalı ve gelişmeleri yakinen takip etmeliyiz" dedi. - İZMİR