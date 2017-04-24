Ekonomi Bakanlığı'nda Yeni Atama
İthalat Genel Müdürü Kadir Bal, Ekonomi Bakanlığı müsteşar yardımcılığına atandı.
İthalat Genel Müdürü Kadir Bal, Ekonomi Bakanlığı müsteşar yardımcılığına atandı
Kaynak: Dunya.com
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