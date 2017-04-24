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Ekonomi Bakanlığı'nda Yeni Atama
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Ekonomi Bakanlığı'nda Yeni Atama

İthalat Genel Müdürü Kadir Bal, Ekonomi Bakanlığı müsteşar yardımcılığına atandı.

Ekonomi Bakanlığı'nda Yeni Atama

İthalat Genel Müdürü Kadir Bal, Ekonomi Bakanlığı müsteşar yardımcılığına atandı

Kaynak: Dunya.com

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