Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Vatandaşın Kararının Netleştiğini Görüyoruz"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum çalışmaları kapsamında Denizli'de faaliyet gösteren 20'nin üzerinde hemşehri derneği ile buluştu. Zeybekci, vatandaşın kararının netleştiğini belirterek, "Türkiye 16 Nisan'dan sonra dünyanın en istikrarlı ülkelerinden biri olacak. Ertelenen tüm özel sektör yatırımlarıyla ilgili bir patlama olacak" dedi.



Denizli'de referandum çalışmalarını sürdüren Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, Türkiye'nin çeşitli illerine ait 20'nin üzerinde hemşehri derneğinin temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Zeybekci, tüm farklılıkların saygıyla sahiplenilmesi gerektiğini belirterek, "200 seneden beri ne zaman ayrıştık, ne zaman biz ayrıldık, kazanan onlar oldu, kaybedenler bizler olduk. Onun için artık yeter diyoruz. Bu coğrafya kaybetmesin. Allah aşkına şöyle iki, üç dakika düşünün. Diyelim ki İslam tarihinde son bin yılda bu coğrafyada ya Selahaddin Eyyübi olmasaydı, ya Selçuklu olmasaydı, ya Osmanlı olmasaydı, ya Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı İslam alemi nice olurdu. Cenabı Allah, 'Ben dinimi korurum', 'Kur'an'ın koruyucusu benim' diyor. Ama bugün İslam devletleri, Müslüman devletler nice olurdu şöyle bir hayale edin. Açık ve net söylüyorum, bu dediğim devletler olmasaydı Müslümanlar ne olurdu. Müslümanlar bugün başka coğrafyalarda gördüğümüz gibi, Müslümanlar muhtemelen Filistin'deki gibi, Suriye'deki gibi veyahut zulüm altındaki Müslüman coğrafyalar gibi olurdu. Bir tane bağımsız Müslüman devlet olmazdı, bundan emin olun. Şimdi onun içindir ki fitnenin ve şerlerin tüm okları Türkiye'ye çevriliyor" dedi.



Bakan Zeybekci, daha sonra toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zeybekci, "16 Nisan akşamı Türkiye inşallah başka bir siyasi sisteme, başka bir hükümet sistemine başlamış olacak. Vatandaşlarımızın tercihlerinin çok netleştiğini hep beraber görüyoruz. Artık tercihlerin çok net hale gelmeye başladığını görüyoruz. Akıl karışıklıklarının veyahut birilerinin vatandaşlarımızın aklı karışsın diye 'maymuna bak' söylemleri yer bulmuyor, bunlar karşılık bulmuyor. Çok net bir karar görüyoruz. Gördüğüm kadarıyla ülkenin menfaatine olan, ülkenin geleceğinin menfaatine olan tüm Türkiye'de güçlü bir 'evet'i görebiliyoruz. Tabi Denizli'de de bir hedefimiz var. Türkiye ortalamasını yakalamak ve hatta bir tık üzerine çıkmak. İnşallah bu sefer olacak diyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın mitingi ki, bizim için çok büyük bir zirveydi. Bugüne kadar Denizli siyaset tarihinin en büyük mitingiydi. Buradan aldığımız motivasyon ve ivmeyle bunu devam ettiriyoruz. Diğer taraftan faaliyetlerimizi Aydın'da, Muğla'da, Uşak'ta, Isparta'da, Burdur'da, İzmir'de, Kütahya'da, bu coğrafyada devam ettiriyoruz. Oralara gidip geliyoruz. İnşallah sonuçlar memleketimiz ve milletimiz için hayırlısı olsun" diye konuştu.



"16 Nisan milattan sonra ve milattan önce diye anlatılacak"



17 Nisan'da olumlu sonucun Türkiye'deki ekonomik iklime egemen olacağını belirten Zeybekci, Türk varlıklarına olan talebin arttığını, bunların satın alınmaya başlandığını kaydetti. Zeybekci, "Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda Türk varlıklarına yönelik var olan talepte gözle görülür bir canlanma yaşanması, önümüzdeki haftaya da yansıyacaktır. Ama ondan sonra yani 17 Nisan'dan itibaren Türkiye seçimlere giderken asla tedirgin olan bir ülke olmayacak. Türkiye gerek ekonomik istikrar, gerekse siyasi istikrar, gerekse öngörülebilir bir yatırım anlamında da hakikaten dünyanın en istikrarlı ülkelerinden biri haline gelecek. 16 Nisan bunun başlangıcı olacak. Milattan sonra ve milattan önce gibi, 16 Nisan Türk ekonomisinin pozitif anlamda yeni bir başlangıcı olacak" şeklinde konuştu.



Türkiye'de ertelenen tüketim ve yatırımların 16 Nisan'dan sonra gerçekleşeceğini kaydeden Zeybekci, "Ben 16 Nisan ile ilgili şunu da söylemek istiyorum. Türkiye 2009 krizinden sonra çok iştahlı bir şekilde ekonomik kalkınmaya, özel sektör yatırımlarına, ihracatla ilgili, büyüme ile ilgili arka arkasına, peş peşe sonuçlar elde edemedi. 16 Nisan'dan sonra ertelenen tüm özel sektör yatırımları ile ilgili yoğun bir patlamanın olduğunu göreceğiz. 16 Nisan'dan itibaren Türkiye'de motivasyon anlamında, ekonomi anlamında, geleceğinin öngörülebilir anlamında, istihdam anlamında Türkiye'nin açıldığını göreceğiz" dedi.



"Uluslararası düzeyde ileriye dönük bir hareketlenme yaşayacağız"



Uluslararası ilişkiler düzeyinde de bir atılımın olacağını belirten Zeybekci, "Uluslararası ilişkilerde de 16 Nisan'dan sonra bir görelim diye bir bekleme vardı. Gerek AB, gerekse diğer tüm ülkelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi dahil olmak üzere de evet 16 Nisan geçti, önümüze, işimize bakalım diyerek ileriye doğru önemli bir aktivite veyahut ileriye doğru bir hareketlenmeyi hep beraber yaşayacağız" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 700 kişinin katıldığı programa Bakan Zeybekci'nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve dernek temsilcileri katıldı. Bakan Zeybekci, programın sonunda vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - DENİZLİ