Ekonomi Bakanı Zeybekci Soruları Yanıtladı: (2)

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kabine revizyonu iddialarına ilişkin, "Bakanlar Kurulunda veya hükümetimizin hiçbir kademesinde, üst seviyesinde böyle bir şey görüşülmedi, ima dahi edilmedi." dedi.



Zeybekci, "10 İl, 10 Ülke" hedef pazar çalışması kapsamında bakanlıkta gerçekleştirilen Çin tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir basın mensubunun sorusu üzerine Zeybekci, Gümrük Birliğinin güncellenmesi görüşmelerinde 2014'ten bu yana önemli mesafe katedildiğini belirterek, "4 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosunda ve hazirana kadar da Avrupa Konseyinde bu işi sonlandırmakla ilgili yetkilendirme aşamalarını tamamlamış olacağız." diye konuştu.



Görüşmelerde teknik aşamaları tamamladıklarını ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin sanayi ürünlerini içeren Gümrük Birliğinin 2017 sonu veya 2018 gibi tarım, gıda, hizmetler, kamu alımları ve elektronik ticareti de kapsayacağını anımsattı.



Zeybekci, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin bir soruya karşılık da "AB'de 'evet-hayır'lı bir kampanya yapıldı, 'evet' denildi. Türkiye ile resmi görüşmelere ilişkin bölüm kabul edildi. Bunun dışına çıkmak aynı sürece tabidir. Öyle bir şeyi ben olasılıklar içinde görmüyorum" yanıtını verdi.



Türkiye'nin tam üyelikten vazgeçmeden yoluna devam edeceğinin altını çizen Zeybekci, "Diğer taraftan da 21 yıldan beri sürdürülen AB ve Gümrük Birliği ilişkisi, son 5-10 yılın en önemli gelişmesi olacaktır." ifadesini kullandı.



Zeybekci, enflasyonu da yükselten gıda fiyatlarına yönelik Gıda Komitesinin kuru fasulye ve kırmızı bibere önlem alma kararına ilişkin soruları da yanıtladı.



Komitenin gıda ürünlerine yönelik "yeşil, sarı, kırmızı hat" belirlediğini ve sarı hatta giren ürünlere yönelik önlem aldığını anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:



"Kırmızıyla ilgili zaten müdahalelerimiz oluyor. Orta ve uzun vadedeki müdahalelerimiz, tarım ürünlerinde spekülatif hareketlere meydan vermeyecek çalışmalara yönelik. Spekülatif amaçlı bazı oyuncuların devreye girmesiyle Türkiye'de fiyatların hareket ettirilmesinin önüne geçeceğiz. Enflasyon rakamlarıyla ilgili veri veren ülkeler arasında Türkiye, enflasyon sepeti içinde gıdanın fiyat oynaklığı konusunda dünyada bir numara. Bu fiyatlardaki oynaklığı, hastalığı gidermemiz lazım... Üretici örgütlerini de devreye sokarak, en son tüketim noktasındaki dağıtım ağını oluşturan şirketleri ve iletim ağlarını güvenceye almalarını sağlayacak alanları teşvik edeceğiz. Bunların depolanması ve tasnifiyle ilgili yatırımların zinciri bozmadan taşıyabilecek şekilde işlenmesi ve paketlenmesiyle ilgili alanların teşvikine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor."



Zeybekci, et, nohut ve kuru bakliyatla ilgili önlemler aldıklarını da anımsatarak, "Sivri bibere ne yapacağız, bakacağız." ifadesini kullandı.



Rusya'dan Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen ancak son dönemde bu kapsamdan çıkarılan tarım ürünleri konusunda ise Zeybekci, olası fiyat artışlarının önlenmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla tedbirlerin hayata geçirilebileceğini belirtti.



Halk oylamasının tamamlanmasıyla gündeme gelen kabine revizyonu iddialarıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Zeybekci, "İhtiyaç var mı, yok mu, Başbakanımız ve bunun onay makamında olan Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Yakın tarihimize baktığımızda da ihtiyaç duyulduğunda yapılabilen şeyler. Bu olduğunda normalse, olmadığında da normal olmalı. Getiren irade, götürmeyle ilgili irade kullandığında normaldir. Böyle bir şeyi ben de sizlerden duymuş oluyorum. Bakanlar Kurulunda veya hükümetimizin hiçbir kademesinde, üst seviyesinde böyle bir şey görüşülmedi, ima dahi edilmedi." diye konuştu.



(Bitti)