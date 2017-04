Ekonomi Bakanı Zeybekci: 'Piyasada Nakit Sıkıntısı Şu Anda Yok'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Piyasada nakit sıkıntısı şu anda yok. Daha doğrusu, bankacılık sistemleri içinde izlediğimiz kadarıyla tam tersi, belki nakit bolluğunun ortaya çıktığını da görebiliriz." dedi.



Zeybekci, MÜSİAD Denizli Şubesi Mermer ve Maden Sektör Kurulu toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Zeybekci, Merkez Bankasının son dönemlerdeki tüm uygulamalarının arkasında olduklarını belirterek, "Son dönemdeki gerek faiz artışları gerek faiz uygulamalarıyla ilgili genel itibariyle faizin alt ve üst bandını sabit bırakması, borç verme faizlerinde 50 baz puanlık artışa gitmesiyle ilgili de uygulamaların da arkasındayız." ifadesini kullandı.



Yıl sonu enflasyon tahmininin 0,5 puan yukarı yönlü güncellenmesine rağmen eski hedefin gerçekleşmesini istediğini dile getiren Zeybekci, "Enflasyon beklentisiyle ilgili şu andaki öngörüleri inşallah yukarıya doğru revize edilmiş haliyle değil önceki haliyle gerçekleşir, inşallah onları yakalarız." diye konuştu.



Tarımsal ürün fiyatlarındaki oynaklığa bakanlık olarak müdahale ettiklerini, son dönemde bazı ürünlerde gümrük vergisi oranlarını sıfırlamalarının da bununla ilgili olduğunu anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:



"Gerekirse ette de müdahale edebilecek olmamız da aynı şekilde. Buna benzer enflasyonda daha doğrusu spekülatif amaçlı fiyat artışları olan tarım ürünlerini... yani şu demek değil asla Türkiye tarımda, hayvancılıkta, ette, sütte, tavukta bütün bu gıda ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke. Yani yurt dışından tarım ürünü, gıda ürünü ithal ederek böyle bir gelenek veya böyle bir alışkanlık olmaması için de çok özel gayret gösteriyoruz."



Zeybekci, son dönemde domateste görülen fiyat artışına değinirken de bu durumun sezon geçişinden kaynaklandığını söyledi. Zeybekci, "Belki bir hafta içinde bunların hepsi normale dönecektir, normal fiyata gelecektir ama biz sezonun en bol olduğu zamanlarda da çiftçimizin de üreticimizin de yanında olmak için tedbirler alıyoruz." dedi.



"Nakit sıkıntısı şu anda yok"



Bakan Zeybekci, "piyasada nakit sıkıntısı yaşanıyor mu?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:



"Piyasada nakit sıkıntısı şu anda yok. Daha doğrusu bankacılık sistemleri içinde izlediğimiz kadarıyla tam tersi, belki nakit bolluğunun ortaya çıktığını da görebiliriz. Bu da şu son dönemde Kredi Garanti Fonundan piyasalara, sadece Kredi Garanti Fonundan diğer alanlardan değil, 150 milyar liralık nakit imkan sağlandı. Bu da piyasalara oldukça olumlu oldu."



Zeybekci 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının en önemli amaçlarından birinin ekonominin seçimden etkilememesi olduğunu, yapılan değişiklikle tek başına iktidarı garanti altına alan durumdan dolayı her seçim öncesi "seçimler var, ne olacağı belli değil" söylemlerinin ortadan kalkacağını söyledi.



Bakan Zeybekci, "AK Parti'nin 21 Mayıs'ta yapacağı kongreden sonra kabinede değişiklik olup olmayacağı" yönündeki soruyu yanıtlarken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üyeliğinin ve genel başkanlık sürecinin başladığını dile getirdi.



Erdoğan'ın aktif olarak partinin yönetimini üstleneceğini kaydeden Zeybekci, "Eğer kongremiz bu konudaki kararı onaylarsa, bu da tabi ki partimiz anlamında da Türkiye'de siyasetin bundan sonraki istikrarı veyahut da öngörülebilirliği anlamında da son derece pozitif bir dönem başlayacaktır." dedi.



Zeybekci, kabinede değişikliklerin her zaman olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"İhtiyaç duyulursa bu alanda her ikisinde de gerek parti yönetiminde gerekse kabinede bu değişikliklerin olması bundan öncekiler gibi son derece normal olacaktır. 'Kabine ne olacak? Kabinede değişikliklerin içeriği ne olacak?' Onun için Türkiye'de yeniden belirsizlik ve ekonomiyle ilgili veya başka alanlara bunun maliyetinin faturasını çıkarmaya çalışmak artık eski moda olan şeyler. İnşallah bu da hızlı bir şekilde tamamlanır, kongre süreci ve diğer süreçler. Türkiye 2019 Mart'ına kadar yerel seçimler, 2019'un sonbaharı Kasım'ına kadar da genel seçimlerle ilgili seçimsiz bir dönemle artık önüne bakacak."