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Ekonomi Bakanı Zeybekci ve Etiyopya Sanayi Bakanı Abtew görüşmesi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Etiyopya'daki temasları çerçevesinde, başkent Addis Ababa'daki Sheraton Otel'de Etiyopya Sanayi Bakanı Ahmed Abtew ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Etiyopya Sanayi Bakanı Abtew Ile Görüştü - Addis
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Ekonomi Bakanı Zeybekci ve Etiyopya Sanayi Bakanı Abtew görüşmesi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Etiyopya'daki temasları çerçevesinde, başkent Addis Ababa'daki Sheraton Otel'de Etiyopya Sanayi Bakanı Ahmed Abtew ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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