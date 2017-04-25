Ekonomi Bakanı Zeybekçi Dublin'de
DUBLİN (AA) – Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin her iki tarafın da yararına olacağını söyledi.
DUBLİN (AA) – Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin her iki tarafın da yararına olacağını söyledi.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve "Enterprise Ireland" tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türk Günü" toplantısının kapanış oturumunda konuşan Zeybekçi, Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamının güncellenmesinin Türkiye ve AB'nin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.
Zeybekçi, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için yapmış olduğumuz teknik analiz çalışmasında ortaya çıkan sonuç şudur; Gümrük Birliği şu anda sadece sanayi ürünlerini kapsıyor. Gümrük Birliği gıda, tarım, elektronik ticaret ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde genişletildiği zaman, bu Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin toplam büyümesine net katkı veren bir duruma getiriyor." ifadelerini kullandı.
Zeybekçi, Türkiye ve AB'nin 2014 yılının ocak ayından bu yana yürütülen görüşmeler neticesinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda mutabık kaldığını söyledi.
- "Yüzde yüz mutabıkız"
Zeybekçi, "Yüzde yüz mutabıkız. 2015 yılı mayıs ayında yaptığımız ortak deklarasyonla bunu resmi olarak deklare ettik. Bir; Gümrük Birliği'nin kapsamı genişlemeli, iki; Türkiye Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne ilişkin karar alma süreci mekanizmasına dahil olmalı. Üç; Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye otomatik olarak taraf olmalı. Bu temel üzerinde uzlaştık." ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu'nun 21 Aralık 2016 günü oy birliği ile Avrupa Birliği'nden yetki talebinde bulunduğunu belirten Zeybekçi, "Şu anda bu süreç yaşanıyor. Dostlarımızla bir problem çıkacağını zannetmiyoruz." dedi.
- "AB için de kazançlıdır"
Zeybekçi konuşmasına şöyle devam etti:
"Muhtemelen hazirana kadar Avrupa Konseyi'nde bu konuyla ilgili karar alınacaktır. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve bunun tanınmasıyla ilgili Avrupa Komisyonu'na yetki verilecektir. Bizim de hükümetimiz bu konuda Ekonomi Bakanlığı'na yetkilendirmeyi yapacaktır. Ondan sonra biz bunu hızlı bir şekilde 2018'in ilk yarılarına kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Ama Avrupa Birliği'ndeki bazı dostlarımız Gümrük Birliği'nin güncellenmesine Türkiye'nin çok ihtiyacı varmış gibi tek başına algılamalarını, eğer böyle bir şey varsa, yanlış olarak görüyoruz. Böyle bir şey yok. Evet Türkiye için kazançlıdır ama Avrupa Birliği için de kazançlıdır."
AB üyesi ülkelerin artık Türkiye'ye soru işaretleri ile bakmaması gerektiğini belirten Zeybekçi, "Bizim samimiyetimizin sorgulanması bizi incitiyor." dedi.
Zeybekçi, İrlanda ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması gerektiğini belirterek, bu yılın sonbahar aylarında Türkiye'de İrlanda iş dünyası temsilcilerinin katılımı ile "İrlanda Günü"nün düzenlenebileceğini söyledi.
- "Avrupa Konseyi kararı kabul edilebilir değil"
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKMP) Türkiye'nin denetim sürecine alınmasına ilişkin kararını da değerlendiren Zeybekçi, "Bugün Avrupa Konseyi'nin almış olduğu karar bizim için kabul edilebilir değildir. Gerçek dost zor zamanlarınızda belli olur." ifadesini kullandı.
İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Charles Flanagan ise konuşmasında geçen yıl Türkiye'de demokrasiye yapılan darbe girişimine karşı anında tutum aldıklarını hatırlatarak, "Bu saldırının Türkiye'deki demokrasinin merkezine olan etkisini anlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin zor bir dönemde milyonlarca mülteciye kucak açtığını belirten Flanagan, "Canlı ve modern bir ekonomi yaratan Türkiye'ye hayranlık duyuyorum." dedi.
- "İrlanda ile tamamlayıcı birçok yönümüz var"
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihat Vardan ise konuşmasında, "Türkiye ve İrlanda eski ama eskimeyen iki dost ülke. Türk tarafında ve İrlanda tarafından son derece önemli katılımcıların bulunduğu panellerde vergi sistemlerini ve yatırım imkanlarını görüştük." şeklinde konuştu.
İki ülke arasında yüksek ekonomik potansiyelin bulunduğunun altını çizen Vardan, "Tamamlayıcı birçok yönümüz olduğunu düşünüyorum. Özellikle bilgi teknolojilerinde merkez olma yolunda giden bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye nüfusun yarısı 30 yaşın altındadır. Türkiye bu konuda gelişmeye açık. Bu alanda ciddi bir potansiyeli var. Biz bunları birleştirebiliriz diye düşünüyoruz." dedi.
Vardan, Türkiye'nin uluslararası başarılara sahip inşaat şirketlerinin de İrlanda'daki konut projelerinde yer alabileceğini söyledi.