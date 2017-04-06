Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "(Evet) çıkarsa Türkiye'nin bağımsızlığı için sevineceğiz, çocuklarımızın geleceği için sevineceğiz, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için sevineceğiz, bu ülke bir daha aynı tuzaklarla hırsızlar tarafından soyulmayacağı için sevineceğiz." dedi.



Zeybekci, AK Parti Güney İlçe Başkanlığı balkonundan vatandaşlara seslendi.



CHP'li bir milletvekilinin "16 Nisan'da evet çıkarsa bu milleti denize dökeriz" dediğini belirten Zeybekci, milletin iradesini kabul etmeyenlerin, milletin iradesine saygı duymayanların hazımsızlıklarını dışa vurduğunu ifade etti.



Zeybekci, "Ben doğduğumda Deniz Baykal siyaset yapıyordu. Deniz Baykal'a hakikaten saygı gösteririm, gördüğüm yerde selam veririm, elini sıkarım. Çünkü yıllardan beri memlekete hizmet etmek için yola çıkmış, Allah nasip etmemiş ne yapalım? Bu millete hizmetkar olmak Allah'ın lütfudur. Allah lütfederse bu aziz millete, bu dualı ve gazi millete hizmetkar olunur. Allah nasip etmezse olmaz." diye konuştu.



Deniz Baykal'ın, "16 Nisan'da 'hayır' çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz" dediğini ve bu sözlerinden dolayı özür dilemesi gerektiğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:



"Eğer Deniz Baykal'ın bu millete saygısı varsa, bu milletin iradesine saygısı varsa, sandığa ve demokrasiye saygısı varsa bu milletin huzuruna çıkıp 'dilim sürçtü, bir anlık boşluğuma geldi.' demesi lazım. Yazıklar olsun. Yalnız şunu bilsinler ki, o CHP milletvekili densiz bilsin ki Sayın Baykal da bilsin ki, 16 Nisan'da gümbür gümbür 'evet' çıkacak ama biz 16 Nisan'da 'evet' çıktığında 'düşmanı denize dökmüş' gibi sevinmeyeceğiz. 'Hayır' diyen vatandaşların oylarına saygı göstereceğiz. 'Evet' çıkarsa Türkiye'nin bağımsızlığı için sevineceğiz, çocuklarımızın geleceği için sevineceğiz, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için sevineceğiz, bu ülke bir daha aynı tuzaklarla hırsızlar tarafından soyulmayacağı için sevineceğiz."



Türkiye'nin 2002'den beri dünyanın en büyük 16'ncı büyük ekonomisi olduğunu anımsatan Zeybekci, milli gelirin de 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara geldiğini aktardı.



Bakan Zeybekci daha sonra esnafı ziyaret etti, bir süre vatandaşlarla konuştu.



Buldan ilçesi Alanyazı Meydanı'nda halkla buluşan Zeybekci, burada halk oylamasına sunulan anayasa değişikliğini anlattı.



Zeybekci, daha sonra da Denizli Genç İşadamları Derneğini ziyaret etti.