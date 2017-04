Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın, bazı Türk ürünlerine uyguladığı kısıtlamanın devamıyla ilgili "Pazartesi günü, ayın 17'sinde ilgili bakanlıklardan teknik heyetler ile beraber bir Rusya ziyaretimiz olacak. Karşılıklı olarak bütün yasakları, yani Rusya tarafından konulan yasakların tamamını, vizeler, nakliye şirketlerimizin faaliyetleriyle ilgili ve tarım ürünleri gibi alanlarda konulmuş tüm yasakları gözden geçireceğiz." dedi.



Zeybekci, Bayramyeri'ndeki tarihi Kaleiçi esnafını ziyareti sırasında, gazetecilerin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye" ilişkin sorusu üzerine, iki liderin 2016'nın ortalarından itibaren yaptığı olumlu görüşmeler ve verdikleri olumlu mesajlara rağmen, bunun iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yansımadığını belirtti.



Rusya tarafının, Türk ürünleri, müteahhitleri ve nakliyecilerine yasaklar koyduğunu hatırlatan Zeybekci, sonraki dönemlerde bunlardan bazılarının kısmen açıldığını ama genel itibarıyla vize, nakliye şirketleri ve önemli tarım ürünleri ile ilgili yasakların, bu ülkedeki Türk şirketlerinin faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların hala devam ettiğini kaydetti.



Bakan Zeybekci, Türkiye'nin ise bu ülke ile ilgili hiçbir yasak koymadığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"2015'in kasımından itibaren hiçbir yasaklama başlatmadık. Rus ürünleri de Türkiye'ye serbest bir şekilde girebilir durumda ama orada asıl dikkat çekici olay, yaklaşık 750 milyon dolar civarındaki Türk tarım ürünleri, Rusya'ya kısıtlı bir şekilde girebilirken hala 450-500 milyon doları giremezken, biz Rusya'dan 1 milyar 800 milyon dolarlık tarım ürünü ithal ediyoruz. Bunun çok büyük bir kısmı, 'Re- eksport', yani Türkiye'ye alıp işleyip başka üçüncü ülkelere satmak üzere bir ithalat yapılıyor. Bununla ilgili rahatsızlıkları dile getirdik. Yani bir taraf yasaklarken öbür tarafın yasaklayamaması, bizim tarım kooperatiflerimiz, ziraat ve çiftçilik örgütlerimizin ve tarım ürünleri ihracatçılarımızın bizim üzerimizde yoğun bir baskı oluşturduklarını söyledik. Dahilde izin işlem belgeleri için bize başvuranların, Rusya'dan mal ithal etmek istemediklerini söyledik. Ardından ihracatçı birliklerimizin de talepleriyle artık biz Rusya'dan ithal edilecek tarım ürünleri için dahilde işleme izin belgesi düzenleyemez hale geldik. Talep yok çünkü. Şimdi bu olay ortaya çıkınca Rusya tarafında, sanırım yasaklamanın sonuçlarının iki ülkenin yararına olmadığı ile ilgili daha net bir şekilde görüldüğünü düşünüyorum."



Bununla ilgili görüşmeler yaptıklarını bildiren Zeybekci, şöyle konuştu:



"Pazartesi günü, ayın 17'sinde ilgili bakanlıklardan teknik heyetler ile beraber bir Rusya ziyaretimiz olacak. Karşılıklı olarak bütün yasakları, yani Rusya tarafından konulan yasakların tamamını, vizeler, nakliye şirketlerimizin faaliyetleriyle ilgili ve tarım ürünleri gibi alanlarda konulmuş olan tüm yasakları gözden geçireceğiz. Umarım çözeriz bu sefer çünkü yasakların kazananı yoktur. Hep onu defalarca söylüyorum, iki taraf yasak koyduğu zaman bundan her ülke de kaybeder, birisi az kaybeder belki birisi çok kaybeder ama iki taraf da kaybeder. Yasakların olmadığı ticari ortamlarda da her iki taraf kazanır. Onun için pazartesi akşam gideceğiz, salı günü ilgili kuruluşlar, bakanlar ile Rusya'da bir mini zirve gerçekleştireceğiz. Göreceğiz, inşallah, umarım, dilerim ki bu yasak dönemi biter."



-"Terör örgütlerini sevindirmeyeceğiz"



Bir vatandaş da Bakan Zeybekci'ye, "Halk oylamasının sonucu, bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan olumsuzluklar ve Gümrük Birliği" ile ilgili değerlendirmelerini sordu.



"Bize zafer emir olunmadı, sefer emir olundu. Türkiye'nin bu kutlu yolculuğunda mücadele ile ilgili görevimizi yerine getirmek emir olundu. Zafer Allah'ındır, onu Allah nasip edecektir. Sonuç itibarıyla milletimiz için hayırlısı neyse o olsun" diyen Zeybekci, aktif siyasete başlarken "Millet ne derse o, milletin dediğinin başımızın üzerine yeri vardır." dediklerini anımsattı.



Bakan Zeybekci, "Evet şuna da inanıyoruz ki bu millet çoğunluk olarak yanlışta ittifak etmez. Milletin yaptığı her neyse o doğrudur ama gördüğümüz kadarıyla da bu milletin, bu bağımsızlık yolculuğunda, muasır medeniyet yolculuğuna çıkışta çok coşkulu bir sonuç inşallah çıkacak, çok coşkulu bir evet çıkacak, bu şimdiden milletimize hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.



Avrupa'daki bazı medya organlarını eleştiren Zeybekci, "Artık Türkçe yayın yapıyorlar. Bakıyorsunuz o ülkelerdeki en büyük gazeteler, dergiler veya televizyonlar artık manşetlerini Türkçe veriyorlar. Bu Türkçe yayınlarında da tek bir sloganları var 'hayır.' Hedef olarak da, maalesef üzülüyoruz, Cumhurbaşkanımızı hedef gösteriyorlar. Tabii ki Cumhurbaşkanımız bu ülkenin bayrağıdır, Cumhurbaşkanımıza yapılan her türlü saldırı da bu ülkenin kişiliğine ve kimliğine yapılan bir saldırıdır. Biz bu yapılanların hiçbirisini, o ülkelerin devletleri tarafından, hükümetleri tarafından yapılmış olarak değerlendirmiyoruz. Oradaki belirli bir göreve, misyona görevlendirilmiş olan bazı yayın organları, bu şekildeki yayınlarıyla kendilerine verilen görevi yerine getiriyorlar." ifadesini kullandı.



Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin ticari anlamda çok büyük olduğunu vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti:



"160 milyar dolarlık bir dış ticaretimiz var. Avrupa Birliği, bizim için bizim birinci ticaret ortağı büyüklük olarak, biz de Avrupa Birliği için toplam Avrupa Birliğinin tamamı içinde dördüncü, bazen de beşinci büyük ticaret ortağıyız. İki taraf da birbiri için çok önemli. Toplam 160 milyar dolarlık ciro çok büyük bir rakam. Böyle bir ilişkinin bozulmasının kime kazancı olacak, hiç kimseye. Ne Türkiye'ye ne de Avrupa'daki ticaret ortağı olduğumuz ülkelerin hiçbirisine faydası olmayacak, her iki taraf da kaybedecek. Kazananı yok bu işin. Her iki tarafın da kaybettiği bir ortamda, peki kazanan kim olacak, sevinen kim olacak? Ona bakmak lazım. Bu vakada kazanan veyahut da sevinen terör örgütleri olacak. Bir, bölücü terör olacak, iki, maalesef 15 Temmuz işgal girişiminin baş aktörü olan FETÖ terör örgütü bu işten çok sevinecek Türkiye'nin ilişkilerinin bozulmasına. Bunları sevindirmeyeceğiz. Bizim ilişkilerimiz, temaslarımız gayet samimi, gayet yapıcı bir şekilde Avrupa Birliği ile artı Avrupa Birliği üyesi ülkelerle devam ediyor. Özellikle bizzat Ekonomi Bakanı olarak da bizim işlerimiz çok güçlü bir şekilde devam ediyor."



Gümrük birliğinin güncellenmesine değinen Zeybekci, "21 yıllık gümrük birliğimiz var, bunun güncellenmesi ilgili de çok önemli bir mesafe katettik, şu anda artık sonuna geldik. 2017 yılının sonunda bitmese bile bitme noktasına gelecek veyahut da 2018'in ilkbaharında bitecek. Bittiği anda, işleme girdiği anda gümrük birliği ilk 1,5 yılda 160 milyar dolarlık ciromuz 200 milyar dolara, 5 yılda da 300 milyar dolarlık tavana ulaşacak. Onun için biz terör örgütlerini sevindirmeyeceğiz, dostlarımızla da bu konuda mutabıkız. Avrupa'daki ülkelerle de Avrupa Birliği üyesi ülkelerle de mutabıkız. Türkiye olarak ve Avrupa olarak da kazanan tarafta olacağız, başkalarını sevindirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kaleiçi esnafı ile sohbet eden Zeybekci, bir dükkanda ayakkabısını boyattı. Hemşehrileri ile eski günlerden bahseden Zeybekci, esnaf Salih Demirayak'ın dükkanında keser ile çıra kesti, 9 aylık bebeği için altın hediye etti.