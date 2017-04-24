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Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'Çaykur' Açıklaması
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Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'Çaykur' Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çaykur’un Katarlılara satıldığına yönelik çıkan haberlere ilişkin "Çaykur’un satış planı yok" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'Çaykur' Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çaykur'un Katarlılara satıldığına yönelik çıkan haberlere ilişkin "Çaykur'un satış planı yok" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, Çaykur'un Katarlılara satıldığına yönelik iddialara ilişkin "Çaykur'un söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok. Zaten remsi açıklamayı Çaykur Genel Müdürlüğü yaptı. Şöyle bir şey de var; Türkiye'deki bir şirketin yabancı yatırımcı tarafından alınmış olmasını ben yadırgamıyorum ama böyle birşey şu anda yok" dedi.

"AB ile şu anki ortam pozitif değil"

Bakan Zeybekci, AB ile şu anki ortamın pozitif olmadığını belirterek "AB'ye söylenecek çok şey var. Irkçılık, içine kapanma, İslamofobi rağbet görmeye başladı. Seçimlerden sonra normalleşmesini bekliyorum. Biz AB ile önemli gündem yakaladık; Gümrük Birliği'nin güncellenmesi. Bu vize muafiyetinden de önemli. AB Türkiye için birinci ticaret ortağı" diye konuştu.

"OHAL'den kurtulmak lazım"

Bakan Zeybekci, OHAL'e karşı olduğunu belirterek Türkiye'de bunu gerektiren ortamın bitmiş olması gerektiğini söyledi. Zeybekci, "Başta FETÖ olmak üzere terör tehdidi ortadan kalkmalı. Türkiye ilk fırsatta OHAL'den kurtulmalı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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