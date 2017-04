Ekonomi Bakanı Zeybekci Burdur'da Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2001 yılında Türkiye'de toplanan her 100 liralık verginin 87 lirası faize gidiyordu, bugün her 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor. Bunu da asla kabul etmiyoruz, hedef sıfır." dedi.



Çeşitli temas ve ziyaretler için Burdur'a gelen Bakan Zeybekci, Burdur Valisi Şerif Yılmaz'ı ziyaretinin ardından, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.



Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini kaydeden Zeybekci, 16 Nisan'da siyasi bir seçim yapılmayacağını, milletin yönetim sistemine ilişkin bir tercihte bulunacağını kaydetti.



Türkiye'nin 1950 ile birlikte ilk defa demokrasi ile tanıştığını, milletin seçtiği kişilerin iktidara geldiğini, hükmeden, yöneten devlet anlayışından çıkarak hizmetkar devlet anlayışına geçildiğini dile getiren Zeybekci, bu sürecin 1960'a kadar devam ettiğini söyledi.1960, 1971, 1980 darbelerini anımsatan Zeybekci, darbelerin, koalisyonların, kurulamayan hükümetlerin Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini dile getirdi.



Merhum Turgut Özal ile Türkiye'nin ekonomide yeni bir atağa geçtiğini, ihracatta ciddi bir performans sergilendiğini, enflasyonla, cari açıkla mücadele edildiğini, AB'ye tam üyelik başvurusunun yapıldığını ifade eden Zeybekci, Özal'ın ardından AK Parti dönemine kadar Türkiye'nin siyasette istikrarı sağlayamadığını, üretemeyen, büyüyemeyen bir performans gösterdiğini kaydetti.



Zeybekci, "Bu oyunu kurgulayanlar, Türkiye'nin bir ilerlemesi, iki gerilemesi, bu zaman ayarlı kurguyu yapanlar bir şekilde o gün siyaseti manipüle ettiler ve 'Onlar ne diyorsa 5 fazlası benden' diyerek o gün bu memlekete 30-32 yaşındaki kadınları da emekli etme sözü verdiler ve ettiler. Türkiye hep kaybetti ama asıl dinamik 1991 yılında konan sosyal güvenlik sistemiyle ilgili her şeyin paramparça edilmesidir." diye konuştu.



Zeybekci, 1991'de koalisyonlar kurulsun diye millete sözü verilen sosyal güvenlik sisteminin içine atılan dinamitin etkisinin 2060 yılına kadar ancak toparlanacağını vurguladı.



100 liralık verginin 87 lirası faize



2001 yılında Anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla gecelik faizlerin yüzde 7 bin 200'e kadar yükseldiğini, bir gecede 13-14 bankanın battığını anlatan Zeybekci, batırılan bankaların Türkiye'ye zararının 46 milyar dolar olduğunu söyledi.



Zeybekci, "Bugün Türkiye dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi. Milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara getirdik. 2001 krizindeki o soygun olmasaydı Türkiye'nin milli geliri bugün 18 bin dolardı ve biz dünyanın 13, en kötü 14'üncü büyük ekonomisiydik. Avrupa'nın da 6'ncı değil, 4'üncü büyük ekonomisiydik. Bunları neler kaybettiğimizin bilinmesi için söylüyorum." dedi.



AK Parti hükümetleri dönemindeki ekonomik gelişmelere değinen Zeybekci, ülkede ve dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin ortalama yüzde 5,6 büyüdüğünü, enflasyonun tek rakamlara kadar indiğini, ihracatın 35 milyar dolardan 150 milyar dolara kadar çıktığını, 14 Mayıs 2013 tarihinde IMF'e olan son borç taksitinin ödendiğini, Türkiye'nin dünyada en çok bağış yapan ülkelerden biri haline geldiğini, önemli hastaneden otoyollara, hava limanlarından hızlı trene kadar, yatırımların, projelerin ortaya konulduğunu, nükleer santral projelerinin imzalandığını, sağlık sisteminin yenilendiğini, Türk müteahhitlerin dünyada en çok iş yapan müteahhitler haline geldiğini anlattı.



Bakan Zeybekci, "2001 yılında Türkiye'de toplanan her 100 liralık verginin 87 lirası faize gidiyordu, bugün her 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor. Bunu da asla kabul etmiyoruz, hedef sıfır. Sıfıra kadar götüreceğiz." dedi.



Türkiye'nin güçlenmesini, büyümesini istemeyen güçlerin 2013 yılında tekrar ortaya çıktığını belirten Zeybekci, şöyle konuştu:



"2013 yılında Türkiye çok oldu. Aynı sistemin tasarımcıları 2013 yılında bir gün sabah erkenden kalktılar Taksim'de Gezi Parkı olayları. Orada belki ilk kandırılanlar ağaçla kandırılmış olabilir ama arkasındaki niyetlerin ne olduğuna Allah aşkına bakın. Taksim Platformu'nun hükümetten taleplerine baktığınızda görürsünüz. Hiçbiri Taksim'le, ağaçlarla alakalı değil. Üçüncü havalimanı derhal durdurulsun, üçüncü köprü, tüp geçitler, Osmangazi Köprüsü derhal durdurulsun gibi hikayeler var. 17-25 Aralık, terör olaylarının tırmandırılması... 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi, bir işgal girişimiydi. Ortam, iklim hazırdı. Kandil'deki bölücüler 3 gün önce 'ateşkes' dediler. Not olarak da altta şu vardı, 'Yakında güzel şeyler olacak.' Güneydoğu'daki sınır güvenliğimizi sağlamaktan sorumlu olan ordumun üniformalarını giymiş üst düzey, o coğrafyada güvenlik güçlerini geri çektiler. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu sınırları korunmasız hale geldi. Fakat 15 Temmuz'da bu millet dünya demokrasi tarihine geçecek bir demokrasi devrimi gerçekleştirdi. Fransız Devrimi'nden çok daha büyük bir demokrasi devrimi gerçekleştirdi."



"16 Nisan ile bu ülke bir hastalıktan kurtulacak"



16 Nisan'ın AK Partililerin, CHP'lilerin, MHP'lilerin meselesi olmadığını ifade eden Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Mevzu bahis olan vatandır, memlekettir. 16 Nisan ile bu ülke bir hastalıktan kurtulacak. 16 Nisan Türkiye'de siyasete de iyi gelecek. İster sağdan gelsin, ister soldan gelsin iki kanal olacak, Türkiye'nin değerlerine sahip çıkacak. Yapıcı siyaset yapılacak." diye konuştu.



Zeybekci, bu dönemde gösterdiği sağduyudan dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti.



Türkiye'nin 2014 yılından bu yana inanılmaz şeyler yaşadığını, 2015 ve 2016 yıllarında özel sektör yatırımlarında artış olmadığını, tüketim harcamalarında, yatırımlarda erteleme bulunduğunu ifade eden Zeybekci, "16 Nisan'dan sonra Türkiye, bu hastalıktan kurtulduktan sonra sağına soluna bakmadan ok gibi yerinden fırlayacak. Kim gelirse gelsin 5 yıllık kesintisiz hükümetle, öngörülebilir bir yatırım ortamına kavuşulacak." dedi.



AB ile Gümrük Birliği güncellemesi



AB ile Gümrük Birliği güncellemesiyle ilgili önemli bir çalışma yapıldığını kaydeden Zeybekci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle tarım, gıda ürünleri, hizmet sektörü, kamu ihaleleri ve elektronik ticaretin de dahil olacağını bunun da dış ticarete önemli bir katkı sağlayacağını bildirdi.



Burdur bej mermerin, şehrin bir serveti olduğunu ifade eden Zeybekci, mermerin blok olarak değil de işlenerek gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Zeybekci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın helikopterden geçerken dikkatini mermer ocaklarının hali çekti. Endişe etti, 'dağlar bitiyor' dedi. Ondan sonra talimat verdi, mermeri blok haline değil, mamul halde satacağız." diye konuştu.



Katılımcıların süt fiyatlarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Zeybekci, süt tozu desteğinin devam edeceğini söyledi. Zeybekci, "Süt ve süt ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle ilgili çalışmamız var. Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı birlikte çalışıyoruz, inşallah olumlu bir şekilde sonuçlandırılır." açıklamasında bulundu.