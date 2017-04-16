Ekonomi Bakanı Zeybekci: "(Anayasa değişikliği halk oylaması) Bundan sonra Türkiye'de bir daha bu ülkeye her türlü tuzağın kurulmasına aracı olan, onun en önemli enstrümanı olan koalisyon hastalığı artık Türk siyasetinden Allah'ın izni ile silinmiştir ve milletimizin ferasetiyle ve dirayetiyle silinmiştir."