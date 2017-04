Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vodafone Standını Ziyaret Etti

Vodafone, Çin pazarına ihracat yapan firmaların dijitalleşme haritasını 'Hedef Pazarlar' toplantısında sundu. Toplantıdan sonra Vodafone standını ziyaret eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ ile ihracatçı şirketlerin dijitalleşme yolunda atması gereken adımları konuştu.



Vodafone, Çin pazarına ihracat yapan firmaların dijitalleşme haritasını düzenlenen 'Hedef Pazarlar' toplantısında sundu. 20 Nisan Perşembe günü Ankara'da düzenlenen toplantıya katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, toplantı sonrasında Vodafone standını ziyaret ederek Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ'dan hazırladıkları çalışma hakkında bilgi aldı.



Vodafone olarak ihracatta başarıyı getirecek ve rekabette Türkiye'yi bir adım öne çıkaracak çözümün teknolojiyi benimseme ve hızla dijitalleşmeden geçtiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, "Vodafone Türkiye olarak, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma hedeflerine erişmesinde ihracatın itici bir güç olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden ihracat gibi ülke ekonomimizin gelişmesinde kritik önem taşıyan bir alanda daha başarılı ve etkin sonuçlar elde etmek için dijital çözümlere yönelmemiz gerekiyor. Bu kapsamda yaptığımız iş birliği sonucunda Çin pazarına ihracat yapan firmaların dijitalleşme haritasını Yarına Hazırım Platformumuz ile ortaya çıkardık" dedi.



"Şirketlere yarına bugünden hazır olmak için ihtiyaç duydukları çözümler konusunda yol gösteriyoruz"



Hazırladıkları çalışma sayesinde işletmelerin Dijitalleşme Endeksi'ni hesaplayarak onlara yarına bugünden hazır olmak için ihtiyaç duydukları çözümler konusunda yol gösterdiklerini söyleyen Kızıldağ, araştırmayla ilgili öne çıkan verileri katılımcılarla paylaştı.



Kızıldağ, "Türkiye'de şirketlerin dijitalleşme yolculuğunda hangi noktada olduklarını tespit etmek, dijital kabiliyetlerini analiz etmek ve dijital potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla 53 bin şirketin dahil olduğu çalışmada Türkiye'nin Dijitalleşme Endeksi'ni yüzde 53 olarak hesapladık. Ankara'da işletmelere baktığımızda, 856 şirketin Dijitalleşme Endeksi'nde yüzde 50 ile Türkiye genelinin altında olduğunu gördük. Türkiye'den Çin'e ihracat yapan tüm şirketlerin Dijitalleşme Endeksi'ne baktığımızda ise bu oranın yüzde 53 olduğunu gördük. Bugün Çin'e ihracat yapan her 10 işletmeden 6'sının Türkiye'de üretim yaptığını, bu şirketlerin yüzde 35'inin üretimini teknolojiyle takip edip satışlarını artırdığını gözlemledik. İhracatçı bu işletmelerin her 10'undan 9'unun akıllı cihaz kullandığını, yüzde 18'nin ise bilgi saklama ve paylaşımı için bulut teknolojisini kullandığını tespit ettik. Çalışmada ayrıca her 10 işletmeden 7'sinin iş seyahatleri için yurt dışına gittiğini, yüzde 15'inin ise yurt dışı mobil internet kullandığını gördük. Ayrıca bu şirketler dünyanın her yerinden bilgilerine tek tıkla ulaşabiliyor" şeklinde konuştu. - ANKARA