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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Rusya'nın Tarım Ürünlerine Uyguladığı Kısıtlama) Hemen Hemen...
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Rusya'nın Tarım Ürünlerine Uyguladığı Kısıtlama) Hemen Hemen...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama) Hemen hemen önümüzdeki hafta bir görüşme olacak.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama) Hemen hemen önümüzdeki hafta bir görüşme olacak. Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır."

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