Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Milletin kararı Allah'ın emrinden sonra, en kutsal 'metin'dir, en kutsal karardır"

"16 Nisan'da ülkenin geleceği için CHP'li kardeşlerim de 'evet' oyu kullancak"

Bakan Zeybekci, referandum çalışmalarını Acıpayam'da sürdürdü



DENİZLİ - Referandum çalışmalarını, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde referandum çalışmalarını sürdüren ve CHP'lilerin de 16 Nisan'da 'evet' oyu kullanacağını söylen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Milletin kararı Allah'ın emrinden sonra, en kutsal 'metin'dir, en kutsal karardır" dedi.

Referandum çalışmalarını yürüten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, vatandaşlarla bir araya geldi.

Acıpayam Oto Garaj yanındaki meydanındaki mitinge Bakan Nihat Zeybekci'nin yanı sıra, AK Parti Denizli milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve partililer katıldı.

Bakan Zeybekci, miting gelişi vatandaşları selamladı. Programın açılışının ardından Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Başkan Zolan ve Milletvekili Şahin Tin birer konuşma yaptı. Bakan kürsüye çıktıktan sonra çalan müziğe dayanamayan yaşlı bir adam, oynamaya başladı, alan gelen vatandaşlar da eşlik etti.

Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Zeybekci, vatandaşlara seslendi. Millete her zaman hizmet için geldiklerini belirte Bakan Zeybekci, "Hizmet etmek bizim için Allah'ın bir lütfüdür. Bizim için bu millete hizmetkar olabilmek, hizmet edebilmek Rabbimin bir lütfüdür. Biz birileri gibi bu milleti göbeğini kaşıyan adam olarak, görmedik, Allah korusun. Biz bu milletin kararını beğenmedik mi, bidon kafalı asla demedik, dağdaki çoban demedik" dedi.

Milletin kararına her zaman saygı duyduklarını ve onu takdirle karşıladıklarını belirten Zeybekci, "Biz birileri gibi, 'bu millet evet derse, denize dökeriz' diyen edepsizlerden asla olmadık, aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Bu milletin takdiri ne olursa olsun, bu milletin kararı ne olursa olsun. Bizim için o, öpülüp başımıza konulması gereken bir karar olur. Her zaman böyle olur. Milletin kararından başka karar asla ve asla tanımayız. Milletin kararı Allah'ın emrinden sonra, en kutsal 'metin'dir, en kutsal karardır" diye konuştu.

16 Nisan'ın CHP'ye de iyi geleceğini ve CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracaklarını söyleyen Zeybekci, "İnşallah sizler, kalan üç gün boyunca, her biriniz, CHP'li kardeşlerimizin yanına varacağız ve diyeceğiz ki, partiye oy veriyor muyuz, hayır. Milletvekili mi seçiyoruz, hayır, cumhurbaşkanı mı seçiyoruz, hayır, belediye başkanı mı seçiyoruz hayır. Ülkenin geleceği için, Allah rızası için bir kural, yani bir sistem değişikliği ile bugüne kadar, başımıza bela olan koalisyonlar dönemini hep beraber bitiriyoruz. Onun için varacağız ve diyeceğiz ki, gel kardeşim Türkiye'nin geleceği için 'evet' diyelim. CHP Türkiye'nin yüzde 60'nı kucaklamak zorunda, yüzde 70'ni kucaklamak zorunda. Yani Türkiye'nin partisi olmak zorunda. Yüzde 23 e mahkum olan, yüzde 25 mecbur kalan bir parti asla ve asla olmayacak. Eminim CHP'li kardeşlerim de Türkiye'nin geleceğine 'evet' diyecekler" şeklinde konuştu.

Bakan ve beraberindeki heyet diğer programlardan katılmak üzere ilçeden ayrıldı.