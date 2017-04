Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Koalisyonlar riskinin üzerine zinhar kapatıp üzerine beton döküp arkasına da kezzap dökmediğiniz sürece bu tuzak kullanılacak"

DENİZLİ -, Denizli'de düzenlenen Makine Sanayici İşadamları Derneği'nin tanıtım toplantısına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Koalisyon muhabbetlerini de hatırlıyorsunuzdur, ne olacak ne bitecek diye, o risk orada durduğu sürece, onu zinhar kapatıp üzerine beton döküp arkasına da kezzap dökmediğiniz sürece bu ülkede, aynı tuzağı hep kullanmak isteyecekler" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, düzenlenen Makine Sanayici İşadamları Derneğinin tanıtım toplantısına katıldı.

Program MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı'nın konuşmasıyla başladı. Ardından Vali Altıparmak ve Başkan Zolan birer konuşma yaptı.

Daha sonra konuşan ve kendi hükümetleri dönemlerinde verilen teşviklerinin sürekli arttığını söyleyen Bakan Zeybekci, "Çok büyük yatırım yapmamız gerekiyor. Türkiye olarak inanılmaz bir güç sarf ederek, çok hızlı geçmeliyiz. Işık hızı ile ilerlemeliyiz. Bugün Türkiye'nin toplam ihracatın içindeki payı maalesef, yüzde 4'lerin altındadır. Peki bu yüzde 4'ündün altında olan, bize yakın olan veya hedeflediğimiz ülkeler kaç, bizden çok üstündedir" dedi. .

Türkiye'nin başına gelen her türlü belanın koalisyonlardan kaynaklandığını kaydeden Zeybekci, Türkiye'nin hep aynı koalisyon tuzağı ile tuzaklandığını Çünkü bu sistemin içinde kurulmuş olan bu kurgu orada durduğu sürece, yani koalisyon hastalığı orada durduğu sürece siyasetçi de o kıytırık koalisyon hükümetine ulaşabilmek için dar çerçeveli, başka yapacak hiçbir şeyi olmayan, kendinden ümidi olmayan siyasetçi, ne yapıp ne edip milleti rüşvetlendirip, milletin bir şekilde aklını karıştırıp 'acaba yüzde 20 mi, yüzde 28 yaparsam, iktidar partisi aşağı düşerse yan taraftan öteki de gelirse, biz 43 olursak filan deyip umurlarında değil bu ülkenin geleceği, bu ülke zerre umurlarında değil, sanayiciler umurlarında değil. Yeter ki onlar bir şekilde tek bir amacı vardır siyasi partinin, iktidara gelme için de tüm yollar da mubahtır, memleket ne olmuş, bu ülke ne yaşamış, bu ülke nelere katlanacak, bu ülke nereye gidecek. Hiç umurlarında bile olmadı" diye konuştu.

Koalisyon belasının üzerine kezzap dökülmesi gerektiğini ve bu tehlikeyi bertaraf edilmesi gerektiğini anlatan Zeybekci, "AK Parti'nin en güçlü olduğu 7 Haziran 2015 seçimlerinde aynı tuzağa düşmedik mi? Çünkü orada koalisyon tuzağı olduğu sürece, koalisyon aleti orada durduğu sürece her türlü şey mubah hale geliyor. Bırakalım sebeplerini, sonuçlarını. Yine kurguladılar, oynadılar, şu ettiler, bu ettiler. AK Parti iktidarını 7 Haziran 2015'te bitirdiler. Koalisyon muhabbetlerini de hatırlıyorsunuzdur, ne olacak ne bitecek diye. Bereket bu aziz millet müdahale etti meseleye. Çünkü acıları daha yeniydi, korkunç acılarla, korkunç maliyetlerle. Ama o risk hala orada duruyor. O risk orada durduğu sürece, onu zinhar kapatıp üzerine beton döküp arkasına da kezzap dökmediğiniz sürece aynı tuzağı hep kullanmak isteyecekler bu ülkede" diye belirtti.

"Beni yalnız bırakmayın"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şirketinin daha önce ilk binde yer aldığını, şimdi ise ilk 5 binde bile olmadığını belirterek, "Bende sizin gibi biriyim, benimde işim gücüm var, buraya gelirken soysuzun biri yazmış, 'Yırtık donlu Nihat, e hırsızlık olmasaydı' diye, biliyorum benim çocuklarımın üzerine bunu söyleyecekler. 2002 yılında benim şirketlerimin biri Türkiye'nin ilk binindeydi, 932'nciydi, şimdi 5 binde bile yok. Allaha hamdolsun bu şehre hizmet etmek için bunları hepsini yaptım, ama yalnız bırakmayın arkadaşlar, bu şehre bu kadar hizmet destanları yazan birileri olarak sizden şehrinize sahip çıkmanızı istiyorum. Yana çekilmeyin, benin ne zorum var ya, benim başıma geleceğini biliyorum, bu soysuzlar benim çocuklarıma diyecekler ki, 'Bunların babası zamanında belediye başkanıydı, bakandı gördün mü ondan bunlar deyip' onlar masum çocuklar ya, hepimizin çocukları kadar da babalarının analarının ailelerinin işlerini devam ettirme hakları var" diye kaydetti.

Kendi şirketinin gerilemesiyle ilgili kendine saftirik benzetmesi yapan Bakan Zeybekci, siyasete girmeden vergi rekortmeni olduğunu ifade kaydetti. Zeybekci, "Bir tütün amelesinin çocuğuydum, evet nerden geldiğim belli, ne şekilde olduğumda belli, 1993'de Küçüker tekstilde çalıştım. Denizli'nin en fazla kazanan profesyoneliydim. Daha sonra şirketimi kurdum. Şimdi geldiğimiz yer belli, hepsi açık. Açın bakın, Denizli Gelir İradesinin rakamlarına, 7-8 defa Denizli'de vergi rekortmeni oldum. Gerek şahsi, gerek şirketimle, şahsi vergi rekortmeni ne demek olduğunu siz benden ç ok daha iyi bilirsiniz. Niye bir adam durup dururken, sanayici özellikle, eczacı olsa, noter olsa, yeminli mali müşavir olsa eyvallah, ama eğer bir adam üst üste 7-8 sene şahsi gelir vergisinde, vergi rekortmeni oluyorsa, ilk üçte yer alıyorsa, ne yapıyordu o, o saftirik adam var ya, her sene kar dağıtımı yapıyordu, kendisine para çekiyordu da siyasete harcıyordu. Onun için böyle oluyordur. Denizli, 16 Nisan'da Türkiye ortalamasının üzerine çıkmak zorunda" şeklinde konuştu.

Bir otelde düzenlenen programa Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve çok sayıda davetli katıldı.

program sonunda dernek tarafından vali, belediye başkanına plaket, Bakan Zeybekci'ye ise üzerinde hat yazılı tablo hediye edildi.

