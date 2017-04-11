Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Enflasyonda En Yüksek Zirveleri Şu Anda Görüyoruz, Kur Etkisi de...
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Enflasyonda en yüksek zirveleri şu anda görüyoruz, kur etkisi de bunda var, kurun geçişkenliği var. Nisanda enflasyon yükselmeyecek ama istediğimiz şekilde aşağıya inişle ilgili trend başlamayacak.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Enflasyonda en yüksek zirveleri şu anda görüyoruz, kur etkisi de bunda var, kurun geçişkenliği var. Nisanda enflasyon yükselmeyecek ama istediğimiz şekilde aşağıya inişle ilgili trend başlamayacak. Mayıstan itibaren bu trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını, yüzde 8,5'ler seviyesine yıl sonunda ulaşacağımıza inanıyoruz."
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