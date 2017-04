Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Eğer bundan sonra Türkiye siyasetinde ve Denizli siyasetinde yoksan her türlü 'pisliği' yaparsın"

Zeybekci, partisinin büyük buluşmasına katıldı



DENİZLİ - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum çalışmaları kapsamında, partisini düzenlediği 'AK Parti Denizli Teşkilatı Büyük Buluşma' programına katıldı.

Denizli'de referandum çalışmalarını yürüten Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, düzenlenen 'AK Parti Denizli Teşkilatı Büyük Buluşma' programına katıldı. Programda il başkanlığı tarafından yapılan 'gülen yüz evet' kampanyasını partililere tanıttı. Bir düğün salonunda düzenlenen programa Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, AK Parti Denizli Milletvekilleri, AK Parti denizli İl Başkanı Necip Filiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı.

Partililere seslenen Bakan Zeybekci, AK Parti dönemlerinin öncesinden söz etti. Zeybekci, "Bu millet ne haldeydi, bu ülke ne haldeydi, bu devlet ne haldeydi, şöyle hatırlamakta her zaman fayda var. Türkiye 1960'tan itibaren kurulun tuzaklarla, oyunlarla, başı hiçbir zaman için dik olmamıştır. 1960'tan 80'ene kadar, 20 küsur sene dünya aya çıkarken, dünya teknoloji devrimleri yaparken, dünya büyüme rakamları kırarken, Türkiye hep koalisyonlarla uğraştı. Türkiye'yi aldılar, götürdüler namerde muhtaç ettiler" dedi.

Referandumun CHP'ye iyi geleceğini belirten Bakan Zeybekci, "Bunları her yerde söylediğimiz zaman bilin ki, tek ayak üzerinde 'kırk yalan Kemal' ne hale gelir siz göreceksiniz. Bakın neler yapıyor. Çünkü biliyor, bundan sonra Türkiye'nin siyasetinde olmayacağını biliyor. Eğer bundan sonra Türkiye siyasetinde ve Denizli siyasetinde yoksan her türlü 'pisliği' yaparsın. Her türlü karalamayı yaparsın, her türlü yalanı söylersin, her şeyi söylersin. Çünkü mubah. Çünkü artık biliyorsun, gidiyorsun, artık yoksun. Bunu bildiği için de, artık her şeyi söylersin, onun için her şey mubah hale geliyor" diye konuştu.

Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından İl Başkanı Necip Filiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, birer konuşma yaptı.