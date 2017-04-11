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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Der Spiegel Dergisi ve Bild Gazetesindeki Yazılar ile Bakanlara...
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Der Spiegel Dergisi ve Bild Gazetesindeki Yazılar ile Bakanlara...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Der Spiegel dergisi ve Bild gazetesindeki yazılar ile bakanlara karşı takınılan tutum) Bu saygısızlığı yapanlarla, bu dergiyle, o gazeteyle, oradaki diplomatik skandala imza atan belediye başkanıyla, polis yetkilisiyle, gümrük kapısındaki yetkilisiyle birebir...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: " (Der Spiegel dergisi ve Bild gazetesindeki yazılar ile bakanlara karşı takınılan tutum) Bu saygısızlığı yapanlarla, bu dergiyle, o gazeteyle, oradaki diplomatik skandala imza atan belediye başkanıyla, polis yetkilisiyle, gümrük kapısındaki yetkilisiyle birebir sonuna kadar takip edeceğiz. Cehennemin dibine kadar gitse bile hukuki ve diplomatik kanalları kullanarak takip edeceğiz."

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Der Spiegel, Diplomat, Ekonomi, Polis