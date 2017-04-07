Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "ABD'nin vurmasının bir anlamı var, ama Suriye'nin katliamdan vazgeçeceğine inanmıyorum"

"5-6 yıldan beri masum insanları katleden Suriye yönetiminin katliamdan vazgeçeceğine inanmıyorum"



DENİZLİ - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin Suriye'yi vurması ve doların yükselmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Denizli'de referandum çalışmaları yürüten ve Mikro Kredi Kullanan Girişimci Kadınlarla düzenlenen kahvaltı programında konuştu. Suriye'nin ABD tarafından vurulmasını değerlendiren Bakan Zeybekci, "ABD'nin vurması bir anlam ifade eder, ama bundan sonraki katliamları önleme etkisi olur mu, ben zannetmiyorum. Suriye yönetiminin tamamen katliamdan vazgeçeceğini, masum insanları katletmekten vazgeçeceğini zannetmiyorum. Bunu ciddi engelleyici bir etkisini olacağını zannetmiyorum" dedi.