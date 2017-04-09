Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci; "16 Nisan'da Hayırlısı Neyse Cenabı Allah Onu Nasip Etsin"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum çalışmaları kapsamında Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.



Referandum çalışmalarını memleketi Denizli'de sürdüren Bakan Zeybekci, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kapalı Pazar yerinde düzenlenen mitingde konuştu. Mitinge Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, partililer ve vatandaşlarla katıldı.



Kürsüye çıkan ve referandum dan sonra seçimler geldiğinde millette koalisyon endişesinin olmayacağını belirten Zeybekci, milletin yüreği ağzında olmayacağını söyledi.



Referandumdan sonra 'evet' çıkması halinde kimseyi denize dökmeyeceklerini belirten Zeybekci, 'hayır' diyenlere 'gelin kardeşim' diyeceklerini, işlerinin sevgi olacağını söyledi. Zeybekci, "16 Nisan'da bu millet bir demokrasi destanı yazacak. Ondan diyorum size, bu mesele sadece AK Partinin, MHP'nin, CHP'nin meselesi değil, sizin meseleniz. Siz isterseniz bu olur. Bu ülkedeki, işçi kardeşimin, çiftçi kardeşimin, emekçinin, emeklinin öğrencinin, profesörün, kaymakamın, valinin, bakanın herkesin meselesidir. Bu bir milli meselesi, bu bir varlık meselesidir, var olmak ve yok olmak meselidir. Biz bir ve beraber olmadığımız zaman neler yaptıklarını gördük mü, gördük. Önce bizi parçalayacaklar, bizi kutuplara ayıracaklar, önce bizi cephelere ayıracaklar, sonra onlar yine koalisyonlarını kuracak. Şimdi ağızlarının suyu akıyor. Neden, çünkü bunlar 2001'de yüz liralık verginin 87 lirasını alıp gidiyordu" dedi.



"Hayırlısı neyse Cenabı Allah onu nasip etsin"



Kavga etmek için gelmediklerini belirten Zeybekci, "Cenab-ı Allah, 16 Nisan'da memleketimiz ve milletimiz için hayırlısı neyse onu nasip etsin diyoruz. Neyse hayırlısı o olsun diyoruz. Ama biliyoruz ki, bugüne kadar gördüklerimizle, bugüne kadar yaşadıklarımızla, bu ülkeyi soydukları tezgah koalisyonlar tezgahıdır. Türkiye'nin kanını emdikleri ne kadar tezgah varsa, hep koalisyonlar olmuştur" diye konuştu.



Konuşmalarının ardından vatandaşları selamlayan Bakan Zeybekci, alandan ayrıldı. - DENİZLİ